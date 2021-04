Los gobernadores analizaron suba de casos de coronavirus, mientras reorganizan atención de salud

Compartir

Gobernadores de distintas provincias se reunieron hoy con intendentes, directores de hospitales, empresarios y religiosos para analizar las complicaciones generadas por la suba de casos de coronavirus, mientras en varias localidades ya se aplicaron nuevas restricciones y refuerzos en el sistema de salud con ampliación de camas, reorganización de la atención sanitaria y preparación de hoteles con oxígeno.

En tanto, el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, advirtió que Argentina atraviesa “un momento de máxima tensión en la ocupación de camas (de terapia intensiva) y problemas de insumos críticos” como el oxígeno. Medina dijo que ante ello “lo importante es cortar la circulación, porque no hay sistema de salud que (aguante) ni en Argentina ni en el mundo, para evitar el contagio” y remarcó que si bien “es fundamental la conducta individual y grupal”, señaló que “a veces hay que ayudar con medidas” de restricción.

A la espera de que el presidente Alberto Fernández anuncie nuevas medidas ante la segunda ola de coronavirus y tras un reunión virtual que el jefe de estado mantuvo ayer con gobernadores, los mandatarios siguen con preocupación el aumento de casos e internaciones por lo cual en varios municipios se incrementaron las restricciones a la circulación de personas y actividades comerciales.

En ese marco, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo esta tarde una teleconferencia con los 135 intendentes de la provincia “para poner en común la situación de cada municipio frente a la segunda ola”, explicó el mandatario.

“Necesitamos bajar la cantidad de contagios y para eso es imperioso reducir la circulación, profundizar los cuidados y cumplir los protocolos”, advirtió Kicillof y recordó: “Nuestra vocación sigue siendo la misma, trabajar en conjunto y acompañar las decisiones que tome el Presidente”.

En la provincia de Buenos Aires, unos 40 municipios se encuentran en fase 2, con mayores restricciones y suspensión de clases presenciales por el aumento de casos de coronavirus, otros 58 se ubican en fase 3 y los 37 restantes en fase 4.

El intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo, dijo hoy a Télam Radio que allí se encontraban “en una meseta alta, de entre 200 y 250 casos positivos por semana” en un municipio que “tiene alrededor de 100.000 habitantes”.

“Por el momento, el sistema de salud responde, estamos ampliando las camas de internación, estamos adquiriendo más insumos”, añadió el funcionario y dijo que ven “con preocupación el crecimiento de los casos en toda la región y en todo el país”.

Cardozo apuntó que “de no bajar la circulación y retomar los cuidados en cada una de las burbujas familiares, va a comenzar a complicarse” por eso, dijo, “estamos apoyando la decisión que tome el gobierno central y así poder frenar el crecimiento de los casos y no tener que tomar la decisión de a quien atender o a quien no atender en los centros de salud”.

En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela recibió en su Residencia Oficial a representantes de la Legislatura, el Poder Judicial, empresarios y religiosos para “conversar sobre la situación en la que se encuentra la Provincia desde el punto de vista sanitario, para tomar decisiones en común acuerdo”.

Quintela advirtió que “tenemos que tratar en lo posible que el virus no circule y para eso, no tienen que circular los ciudadanos”.

El gobernador riojano adelantó que se tomarán decisiones que “se respeten para que la gente no circule” y, según la prensa local, apuntó que “el virus tiene un círculo: nace, crece, se desarrolla y muere, y si no tiene por donde transitar, termina en la misma persona y se acaba el problema”.

Quintela adelantó que “las medidas que vamos a tomar no están decididas aún, queremos saber qué piensa el Gobierno nacional, y ayer estuvieron reunidos con otros gobernadores, donde el Presidente fundamentalmente solicitó a cada gobernador un informe sintético de cuál es la situación sanitaria de cada Provincia, y tiene también focalizados cuáles son los lugares”.

En Tucumán, el gobernador Juan Luis Manzur recibió en la Casa de Gobierno a los 12 comisionados comunales del departamento Monteros para analizar “el cuadro epidemiológico actual y el avance del plan de vacunación en cada jurisdicción”, además de analizar “proyectos de infraestructura necesarios para cada comuna”.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz se reunió hoy con los gerentes de los hospitales públicos de la provincia y con médicos del sector privado porque, dijo, “es fundamental escuchar la opinión de ambos sectores” y agradeció “el trabajo en conjunto que vienen realizando en beneficio de los salteños”.

