«Los gobernadores andan llorando a Nación por algo que ellos mismos se quitaron»

Tras la reunión con el presidente Javier Milei, la Liga de Gobernadores emitió un comunicado conjunto en el que rechazó la reversión del Impuesto a las Ganancias que prometió el Jefe de Estado durante el encuentro.

Los ocho gobernadores que firmaron el documento indicaron que “la reversión del Impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque. Una vez más reafirmamos nuestro compromiso con el federalismo”.

En este sentido, en contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal cuestionó que “los gobernadores ahora andan llorando al nuevo gobierno nacional por algo que ellos mismos se quitaron”.

“Gildo Insfrán está pagando el costo de haber sido tan obsecuente y haber seguido los lineamientos de Sergio Massa que les impuso esa derogación de la Ley que fue realizada de manera absolutamente precipitada e irresponsable y confiando que con eso iban a ganar las elecciones”, comenzó diciendo el legislador nacional y asintió que “la decisión del Gobernador y sus diputados nacionales le costó a la provincia más de 65 mil millones de pesos que ahora andan llorando por los rincones pidiendo al nuevo gobierno lo que ellos mismos se quitaron”.

Y siguió: “de dónde va a salir la plata no está claro, no hay ningún proyecto del Gobierno al respecto, hay versiones, comentarios, dichos, pero lo cierto es que en el Congreso de la Nación no tenemos propuestas concretas”.

“El Impuesto a las Ganancias, así como lo había instrumentado el peronismo y el kirchnerismo en estos últimos años estaba muy mal, porque el problema que tenía era que se pagaba cero o se empezaba a pagar directamente el máximo de la cuota que era del 30%”, aseveró.

Asimismo, agregó Carbajal que “durante la época del kirchnerismo se desnaturalizó el Impuesto a las Ganancias y por eso es que causaba tantas injustica, había que discutirlo, pero no hacer la brutalidad que hicieron en medio de la campaña de hacerlo desaparecer”.

“Esto lógicamente le causó un enorme perjuicio a la provincia, pero se lo causó Gildo Insfrán y los diputados y senadores que votaron esto, ahora se tienen que hacerse cargo, de todos modos, nosotros desde la oposición responsable que somos estamos dispuestos a escuchar las propuestas del gobierno nacional en este sentido, y los vamos a escuchar a los gobernadores también porque el problema es real y existe. lo que no vamos a hacer es pagar los costos políticos de la locura que ellos hicieron”, cerró diciendo.