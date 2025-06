Los gobernadores desafían el veto de Milei: ¿Tienen los votos para enfrentarlo?

En medio de la pulseada por los fondos y la coparticipación, los 24 mandatarios provinciales avanzan con un proyecto conjunto y desafían al Ejecutivo con respaldo legislativo. El Gobierno insiste con el veto, pero crece la presión en el Congreso.

En días turbulentos para la relación de los gobernadores con el Estado Nacional, el Ejecutivo amenaza oficialmente con el veto si el proyecto que proponen los mandatarios pone en peligro el equilibro fiscal y paralelamente los representantes advierten que ya tienen los votos en el Congreso. La negociación en pugna.

Esta mañana, en su habitual conferencia en Casa Rosada, el vocero presidencial respondió sobre las estrategias que llevará cabo el Ejecutivo tras que los gobernadores presentaran un proyecto para eliminar los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) y establecer que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sea distribuido entre Nación y provincias conforme a los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos por la Ley 23.548.

Milei no descarta llevar a cabo su veto recurrente si esta ley pasa todas las instancias del Congreso. Según pudo saber este medio, en el Palacio Legislativo hay gran apoyo al proyecto entre Senadores y Diputados, por lo tanto, será cuestión del Gobierno nacional negociar antes de tener que llegar a ese punto.

En ese sentido, Adorni se expresó en una línea cautelosa: «Está en análisis (el proyecto) y se está preparando una contrapropuesta». Sin embargo, advirtió que «todo proyecto que atente contra el equilibrio fiscal será vetado».

«No sé si este lo hace (atentar contra el equilibrio fiscal), se veta cuando los proyectos atentan contra el equilibrio fiscal de forma maliciosa», indicó.

Sobre este tema, fuentes del Ministerio de Economía informaron a este medio que «los ATN están en niveles récord, por encima de cualquier época kirchnerista». «Si los gobernadores quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, ya que eso implica más plata para las provincias (por mayor IVA e ingresos brutos)», desafiaron desde la administración libertaria.

Al mediodía, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro salía de su cita con el ANSES en la Corte Suprema por la deuda que este organismo mantiene con su provincia.

En ese contexto, el santafesino advirtió que el proyecto fue presentado por las 24 jurisdicciones y respondió que el mismo «no le toca un solo recurso que tiene el Estado Nacional».

«No son recursos del gobierno nacional. Son recursos que iban a fideicomisos que no se ejecutaban, el presidente fue muy claro con la idea que esta figura debía ser eliminada, con lo cual el proyecto plantea la eliminación de los mismos y que se puedan coparticipar», repasó el gobernador.

La advertencia es tácita, si el gobierno no elabora una respuesta concreta, tendrá que vetar un proyecto que cuenta con la aprobación de 24 mandatarios provinciales -aliados y enemigos- antes de las elecciones.

«Yo creo que es muy fuerte que 24 jurisdicciones, con los legisladores que acompañan en términos generales, hagan un planteo», espetó Pullaro en referencia a la posibilidad de veto que esgrimió el vocero presidencial.

El objetivo de los ATN es atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Si bien su conformación es automática (cada mes se incorporan recursos surgidos de la masa coparticipable), pero su distribución es discrecional.

Entre 2017 y 2024, se distribuyó solo el 32% del total conformado en el fondo ATN, aunque el nivel de ejecución varió mucho según el año. Según la consultora Politikón Chaco, entre 2017 y 2024, los remanentes no ejecutados del fondo ATN ascienden a $4,3 billones.

Durante la gestión actual, los ATN llegaron solo a 16 distritos. Ocho jurisdicciones no recibieron estos fondos: CABA, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

«Quiero dejar claro que el Estado no se financia en un solo centavo del Estado Nacional. Sería un error (el veto)», afirmó.

El apoyo en el Congreso

Fuentes parlamentarias desde el radicalismo y el peronismo indicaron a este medio que apoyarán el proyecto presentado por los gobernadores. «Por ahora ninguno ha pedido que lo firmemos. Pero lo vamos a apoyar. Reaccionan tarde los gobernadores, el riesgo es el veto, pero sale», aseguró una fuente del radicalismo.

El proyecto ingresará por el Senado, y es de esperarse que allí los legisladores aprueben el material enviado por los gobernadores a los que responden. «Tenés garantizados de todos los colores».

Las pocas oposiciones que pueden existir provendrían de La Libertad Avanza y de los legisladores del PRO más violetas que están en el Congreso. Incluso el PRO cercano a Jorge Macri, como Silvia Lospennato podría acompañar el proyecto o abstenerse.

«Si el presidente lo veta tiene posibilidad de insistir. Es un tema más político que parlamentario, hay un tema de decisión del gobierno nacional de no transferir», indicaron fuentes legislativas a este medio.

En este sentido, en el Congreso ven la propuesta de los gobernadores más como una pulseada de los mandatarios provinciales en su discusión con Javier Milei que como un trámite meramente legislativo.

«Es la foto política más importante de los últimos tiempos. Los 24 gobernadores sin ningún ministro. Habla de un gobierno se olvidó de las provincias y de la gente», indicó un legislador peronista a este medio.