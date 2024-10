Los gobernadores mezclaron elogios con críticas a Milei por su manejo de los impuestos

Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Valdés (Corrientes) expusieron en el marco de la segunda jornada del 60° Coloquio de IDEA al respecto del vínculo de sus provincias con Nación. Aunque hubo reconocimientos por el programa económico llevado a cabo por el presidente Javier Milei, coincidieron en que hay profundas diferencias por la forma en la que se decide la política tributaria y de financiamiento con las provincias.

Al hablar de la presión tributaria, Torres pidió hacer una simplificación de impuestos nacionales y, a su vez, avanzar en un consenso fiscal para racionalizar la distribución de los ingresos que recibe el Estado.

Asimismo, afirmó que el presupuesto actual financia al “centro del país” y no a las “provincias productivas”; a la vez que criticó la subejecución de las obras de infraestructura de parte de Nación: “La prioridad es bajar la inflación, pero debatamos si queremos ser un país productivo”.

Valdés reconoció la importancia vinculada al déficit cero, pero dijo que “no necesitamos que impere el insulto”. “Necesitamos dialogar. Con alguien tenemos que hablar de las estrategias provinciales. Ese es el actual desafío para los gobernadores”, declaró.

El mandatario de Entre Ríos dio dos ejemplos de casos en las que la Casa Rosada tomó decisiones que desfinanciaron las arcas provinciales. La primera fue la caja previsional provincial: “Es el primer año de la historia que no nos llega ni un centavo de fondos para la ANSES. “Ese no es el camino”, afirmó.

“Otro caso es el impuesto a los combustibles. Tiene una asignación específica al transporte público de pasajeros. Si se lo quieren trasladar a las provincias, perfecto; pero no te quedes con ese impuesto. Tiene que ver con ser coherentes”, extendió el mandatario litoraleño. En la provincia vecina de Corrientes afirmaron que también está el litigio por los cambios en IVA y Ganancias que aplicó el año pasado la administración de Alberto Fernández.

En ese sentido, Torres fue quien tomó la palabra para decir que hay que discutir la coparticipación nacional. Valdés expuso un esquema distinto. “A mí me parece una ilusión porque está cauterizada por la reforma constitucional. A mí me parece que la única forma de hacer una reforma es hacer un pacto fiscal con otro rango entre todos los gobernadores”, dijo.

El gobernador chubutense puso en debate el cobro de impuestos de parte de Nación sobre ejecuciones que fueron transferidas a las provincias: “La macroeconomía por ósmosis no va a resolver todos los problemas. Corremos riesgo de que salga mal y que vuelva el populismo y la demagogia”.

“El mundo para la Argentina sigue siendo una oportunidad”, afirmó de manera rotunda Frigerio al hacer una lectura de la coyuntura internacional. Entre los cuatro mandatarios reconocieron que las condiciones nacionales para captar inversiones mejoraron, pero que los esfuerzos están vinculados a las políticas productivas impulsadas por las provincias y no por Nación.

Los cuatro gobernadores invitados al panel son considerados aliados por el mismo gobierno. Frigerio, Torres y Jalil contribuyeron a que el gobierno pudiera sostener el veto al Financiamiento Universitario al pedirle a algunos de sus diputados que se dieran de baja. Eso le valió una reprimenda pública de Cristina Kirchner al catamarqueño. En su entorno lo definen como alguien “sumamente pragmático”.

Aun así, el mandatario del norte dijo que repensar el vínculo entre Nación y provincias de cara a 2025. “Hay que terminar con la cultural de la polémica y empezar con la cultura del diálogo”, dijo el mandatario del norte, pidiéndole al Congreso Nacional que se logre aprobar el presupuesto 2025.

Al ser preguntados sobre el desenvolvimiento de la economía de cara al próximo año, los cuatro gobernadores volvieron a su rol de mandatarios aliados y fueron optimistas. También le reconocieron a Milei su rol para liderar el “cambio cultural”.