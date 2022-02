Los gobiernos de Argentina y China avanzan para iniciar la producción local de Sinopharm

Compartir

El presidente Alberto Fernández analizó ayer en Beijing con los directivos del laboratorio que producen la vacuna Sinopharm contra el coronavirus la marcha de las negociaciones para iniciar la producción local de ese fármaco, con capacidad para ofrecer hasta un millón de dosis por semana, informaron fuentes oficiales.

«Podemos seguir trabajando juntos para ver si podemos transferir la tecnología de Sinopharm para que se pueda producir en la Argentina esa vacuna. Y también ver de qué modo potenciamos el vínculo entre la Argentina y Sinopharm para otros medicamentos», sostuvo el Presidente, en la reunión que se realizó de manera virtual, por las restricciones vigentes en China por la pandemia de coronavirus..

En su primer día de vista a China, en el marco de la gira que ya lo llevó a Rusia y luego a Barbados, Fernández mantuvo este viernes un contacto virtual con directivos del laboratorio que produce la vacuna contra el coronavirus Sinopharm, desarrollada por el Beijing Institute of Biological Products-República Popular China, y que se aplica en Argentina.

El jefe de Estado estuvo acompañado en la reunión por el canciller Santiago Cafiero y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Río Negro, Arabela Carreras; y de Catamarca, Raúl Jalil, entre otros funcionarios que integran la comitiva.

En ese marco, el Presidente analizó que la «experiencia que tuvimos con Sinopharm puede servir para profundizar otros vínculos comerciales, con otro tipo de medicación» y les agradeció «una vez más por contar con ustedes cuando no contábamos con muchos» en la provisión de vacunas.

«Las puertas de la Argentina están abiertas y todo lo que pueda hacer nuestro gobierno por profundizar lazos, vamos a hacerlo», dijo el jefe de Estado argentino a los directivos del laboratorio chino.

Asimismo, subrayó que Argentina y China «tienen relaciones diplomáticas desde hace medio siglo y en los últimos años ese vínculo se ha profundizado mucho» y remarcó que «tenemos que trabajar para profundizarlo aún más».

«Hemos vivido y aún vivimos una experiencia que la humanidad no suele tener, la experiencia de la pandemia. Y trabajamos duro para superarla. Y en ese trabajo la existencia de la vacuna ha sido central», puso de relieve.

Por su parte, el gobernador Kicillof enfatizó en el encuentro que la provincia de Buenos Aires «es la mayor de la Argentina, con 17 millones de habitantes, y que cuando se inició esta pandemia, junto a las demás provincias, estuvimos con un nivel de stress como sociedad, inmenso a la espera de las vacunas».

«No tengo más que palabras de agradecimiento en mi nombre y en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque ustedes, gracias al trabajo que han hecho junto a la República Argentina, y gracias a la aprobación temprana de la vacuna han logrado salvar millones de vidas», aseveró.

Kicillof, en esa línea, mencionó que «hoy la República Argentina es orgullosamente uno de los países con cobertura de vacunación más altos del mundo» y destacó que «la generosidad de China ha sido clave» para ello.

«La posibilidad de aplicar su vacuna a menores nos ha permitido alcanzar una cobertura de vacunación cercana al 90%. Hay en este momento posibilidades de asociación entre empresas argentinas y su empresa que nos va a permitir otra de nuestras premisas centrales, que es la transferencia de tecnología», agregó.

En tanto, el titular de la empresa estatal China National Biotec Group, de la que forma parte la farmacéutica Sinopharm, Liu Jingzhen, sostuvo que, “en los últimos dos años, el pueblo chino y el pueblo argentino nos ayudamos y luchamos juntos, llevando nuestra amistad tradicional a una nueva escala”.

En la reunión virtual, según indicaron fuentes oficiales a Télam, Fernández dialogó sobre *las negociaciones que se vienen llevando adelante para producir vacunas en la Argentina».

Hasta el momento, el Gobierno argentino ha adquirido más de 30 millones de dosis de Sinopharm contra la Covid-19 «en momentos críticos cuando había escasez de vacunas para fortalecer el Plan de Vacunación más grande de la historia de nuestro país».

En ese marco, detallaron que la Argentina y China «están en negociaciones para iniciar la producción local de la vacuna Sinopharm contra la Covid-19 que producirá el laboratorio Sinergium Biotech con una capacidad para ofrecer hasta un millón de dosis por semana».

En paralelo, Sinopharm y la Fundación Huésped «hicieron en conjunto ensayos de Fase III de la vacuna que permitió que la misma pueda ser autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos en forma rápida».

Las fuentes indicaron que la empresa Sinopharm posee seis plantas de producción de vacunas de virus inactivado de nivel en China.

Además, ha establecido plantas de relleno y envasado de vacunas en Emiratos Unidos Árabes, Serbia y Marruecos, y está negociando lo mismo con Bangladesh, Hungría, Vietnam, Birmania, y Uganda.

Por último, los voceros expresaron que «a la actualidad la capacidad de producción anual es 7 mil millones de dosis y la cantidad acumulada de producción de vacunas ha alcanzado las 2.500 millones dosis» y añadieron que Sinopharm «ha sido aprobada para el uso y comercialización en 112 países y regiones en el mundo y además ha conseguido el certificado de GMP de la Unión Europea».

Las conversaciones sobre la posible participación argentina en la fase de investigación y en la cadena de producción de la vacuna Sinopharm se habían iniciado en mayo -también en forma virtual- entre la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y autoridades y empresarios de China.

En aquella oportunidad, la reunión virtual fue con el embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli; su par argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; directivos de Sinopharm, en China y Argentina, y a representantes de Sinergium Biotech.

En ese momento,Vizzotti había destacado “la buena voluntad” de ambos gobiernos y de los socios del sector privado, y puesto en valor la “relevancia estratégica” que tiene para nuestro país “la posibilidad de colaborar y ser parte de la investigación y la cadena de producción de vacunas que se utilicen en la Argentina y en Latinoamérica en el mediano y largo plazo”.

