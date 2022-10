Los Gregorianos bajan el telón del corredor teatral NEA y hoy se presentarán en Tigre

Compartir

Linkedin Print

El grupo “Los Gregorianos” será el encargado de cerrar la movida teatral que durante dieciocho días recorrió la región nordeste en general y nuestra provincia en particular.

En el marco del Corredor Teatral NEA, impulsado por el Instituto Nacional del Teatro, dicho elenco formoseño presentará su consagrada obra “Proyecto Medea”, con nuevas protagonistas: Vanessa Barreto, Andy Rojas y Joana Espinoza.

La pieza escrita y dirigida por Lázaro Mareco pone al desnudo la impunidad que atraviesa la historia de tres mujeres. Tres voces que son una. Tres voces que representan a todas. Impunes las miradas, impune el Estado que lejos de despertar la comprensión, aviva la humillación y la crueldad. El ensañamiento con una joven mujer, un caso emblemático de Argentina, que sufre las consecuencias de un sistema opresor.

El espectáculo cuenta además con vestuario y coreografía a cargo de Gabriel Sosa, con la asistencia de dirección de Marcelo Gleria.

Cabe recordar que “Proyecto Medea” ocupó el primer lugar en el selectivo provincial 2019, lo que le valió el pasaporte a la 35° Fiesta Nacional del Teatro y al Encuentro Regional del Teatro 2020, que debieron suspenderse a causa de la pandemia.

Recién en octubre del 2021, “Los Gregorianos” pudieron viajar a La Pampa para formar parte del mayor evento teatral del país, quedando pendiente su participación en el Regional que este año terminó adoptando el formato de Corredor o Circuito.

En la jornada final se sumarán a la grilla con dos funciones que tendrán lugar en el Centro Cultural Municipal de Pozo del Tigre a realizarse hoy a las 19.30 y 21.30. Ambas presentaciones cuentan con la organización conjunta del INT, la Subsecretaría Provincial de Cultura y el Municipio tigrense.

De esta manera, bajarán el telón a una impresionante movida teatral, no sólo la correspondiente al Corredor Teatral NEA, sino también a la 36° Fiesta Nacional del Teatro y a los programas Escena Federal y Argentina Florece Teatral, que implicó más de 250 funciones en 40 salas o espacios no convencionales, con la participación de 600 teatristas y 250 trabajadores del Instituto Nacional del Teatro y los entes co-gestores.

Compartir

Linkedin Print