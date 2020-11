Los guiños de Cristiano Ronaldo al Real Madrid que alimentan su salida de Juventus

Compartir

Aunque tiene contrato hasta junio de 2022, desde hace algunas semanas que el futuro de Cristiano Ronaldo en Juventus es una incógnita. Distintos medios europeos hacen foco en que la crisis económica mundial provocada por el coronavirus golpeó con fuerza al equipo italiano, el cual estudia seriamente la posibilidad de desprenderse del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Vale destacar que, por amplio margen, Cristiano Ronaldo es el mejor pago de toda la Serie A al percibir 31 millones de euros por temporada. En segundo lugar aparece su compañero de equipo, el defensor holandés Matthijs de Ligt, pero con 8 millones de la moneda europea.

Según informa el periodista José Félix Díaz en el diario Marca, en la cabeza del luso ronda la idea de retornar al Real Madrid, club en el que mostró su mejor versión. En sus nueve temporadas con la camiseta blanca, CR7 conquistó 16 títulos: dos Copas del Rey, dos Ligas, dos Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

El medio con base en la capital española asegura que en el último tiempo el portugués le envió distintos guiños al Merengue. El primero fue en marzo, cuando se comunicó con el presidente Florentino Pérez para conseguirle un lugar en el estadio Santiago Bernabéu para ver in-situ el Clásico de España ante Barcelona. Luego de este pedido, el diálogo entre ambos se incrementó considerablemente, como también con otros dirigentes de la institución.

En la nota también recalcan el hecho de que Cristiano elogió a sus ex compañeros en reiteradas oportunidades en las redes sociales y que incluso compartió fotos con algunos de ellos, como el capitán Sergio Ramos o el croata Luka Modric.

Su accionar disparó los rumores que informan que la cúpula de la Vecchia Signora estudia seriamente realizar un traspaso en búsqueda de alivianar la pasa salarial del conjunto de Turín. Incluso, en las últimas semanas salió a la luz que París Saint Germain y Manchester United estarían interesados en contratarlo. En Inglaterra jugó durante 6 temporadas y ganó 10 títulos, entre los que se destacan una Champions League, un Mundial de Clubes y dos Premier League.

En contrapartida, vale destacar que Ronaldo encontró en Italia un régimen fiscal que le es muy favorable y que no encontrará en otro país de las grandes ligas europeas. Además, este medio aseguró que más allá del acercamiento, en la actualidad no se plantea la idea de contratar nuevamente al delantero.

Pese a sus 35 años, el atacante sigue vigente. En lo que va de la temporada disputó 5 partidos (se perdió varios partidos luego de dar positivo de coronavirus) y aportó 6 goles (todos por la Serie A -es el segundo máximo artillero, a dos de Zlatan Ibrahimovic-) y una asistencias en la goleada por 4 a 1 ante Ferencváros por la Champions League.

