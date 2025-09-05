Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años

El 28 de septiembre de 2010, la muerte de Romina Yan a los 36 años conmocionó a toda la Argentina. Esa tarde de primavera, bajo un cielo despejado, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich regresaba del gimnasio tras su rutina habitual. En la esquina de Avenida del Libertador y Alvear, en Martínez, el malestar se hizo presente. Un amigo la llevó urgentemente al Hospital Central de San Isidro. Médicos y enfermeros lucharon contra el tiempo; intentaron reanimarla durante 50 minutos. Pero no alcanzó. Días más tarde, la autopsia revelaría un aneurisma como la causa de la tragedia.

¿Por qué tanto dolor, tanta huella? Romina había heredado un apellido famoso, sí, pero logró conquistar a su público y volverse imprescindible por derecho propio. Se había ganado el amor y la admiración de varias generaciones, especialmente por su paso inolvidable por Chiquititas.

Hoy, 5 de septiembre, cuando hubiera cumplido 51 años, las redes sociales se llenan de homenajes y saludos. La sensación de vacío permanece, pero también una energía distinta: la de quienes deciden celebrar su presencia en la ausencia. Es casi medianoche del jueves cuando Cris Morena sube al escenario del Movistar Arena, acompañando a Erreway en pleno show en Buenos Aires.

“Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”, exclamó la productora, mientras el aplauso se transforma en abrazo colectivo. La voz se le quiebra, pero avanza: “Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles una luz. Gracias”. La referencia a su nieta, fallecida en julio pasado en un accidente náutico en Miami, engrandece su resiliencia.

La emoción no se disipa con la noche. Ya en las primeras horas del viernes, Cris publicó en su cuenta de Instagram un video de la joven Romina cantando “Penitas”, de la época de Chiquititas. El mensaje, breve pero inmenso, acompaña las imágenes: “¡Feliz cumple, Ro! Con una alegría inmensa celebro la presencia de tu ausencia, y te encuentro en cada palabra y en cada dibujo, desde la tierra al cielo. Todo lo que dibujaste antes de partir es de otros mundos, otros planos del alma… Y te imagino viviendo muy feliz allí, con Mila a tu lado. Te amo siempre. Mamita”.

Desde el otro extremo familiar, Gustavo Yankelevich también se hace presente en las redes. Publica la imagen de un dije de corazón, reflejo compartido entre padre e hija. El texto, íntimo, casi susurrado, reza: “Hoy festejamos en el día de tu nacimiento, haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo. Hoy te seguimos festejando aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las Amo”.

Todo homenaje es múltiple, diverso, humano. Franco Giordano, hijo de Romina, abe su corazón en una serie de postales familiares y escribió: “Nada me enorgullece más que ser tu hijo, de ser una parte tuya, de pertenecer a la familia que construiste y soñaste. Me faltaría una eternidad para expresar todo lo que sos para mí. Mi alma brilla por vos. Gracias por ser mi todo y nuestro todo. Te amo para siempre, cada día más. Feliz cumple, Mami”.

El círculo se cierra, pero nunca del todo. Valentín, el hijo menor de Romina, se suma al ritual de compartir y recordar. Entre imágenes viejas, recuerdos en sepia y nostalgia, acompaña con palabras que atraviesan generaciones: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días”, escribe el piloto de autos. «Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias Mami. Te amo”.

La jornada podría haber sido de silencio. Eligieron transformarla en memoria viva. ¿Se puede celebrar el cumpleaños de quien se fue? ¿Es posible encontrar alegría en medio de tanta ausencia? La respuesta, escrita con cada testimonio y cada lágrima compartida, grita que sí.