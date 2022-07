Los impactantes elogios de Pep Guardiola y Kevin De Bruyne para Julián Álvarez y qué le pidió el DT en su debut en Manchester City

Compartir

Las primeras horas de Julián Álvarez en Manchester City parecen ser más que positivas, algo que se vio reflejado dentro del Estadio NRG de Houston. La Araña fue de la partida en la victoria por 2 a 1 de los Ciudadanos ante el América de México y despertó los elogios de Pep Guardiola y Kevin De Bruyne.

“Muy bien, muy contento. No sabía que sería titular. Estoy contento, fue una gran oportunidad. De a poco voy conociendo a mis compañeros, lo que me pide el cuerpo técnico y adaptandome al equipo”, comenzó su relato durante una entrevista con ESPN. El oriundo de Calchín, mientras firmaba algunos autógrafos a los fanáticos que se acercaron a la cancha, explicó qué debe mejorar durante esta gira en los Estados Unidos: “Poco a poco me tengo que adaptar a ellos para integrarse bien, coordinar los movimientos y el juego con mis compañeros para poder estar a la altura y poder ayudar al equipo”. El próximo compromiso será el sábado 23, cuando choquen contra el Bayern Munich en el Lambeau Field de Green Bay en la ciudad de Wisconsin.

El atacante de 22 años también confesó lo que le solicitó el entrenador antes de tener su estreno en el Manchester City: “Me dijo que juegue como soy yo, como en los entrenamientos. Que poco a poco me iba a ir adaptando”. El cordobés disputó 70 minutos y mostró chispazos de su talento en algunas combinaciones con Kevin De Bruyne y Bernardo Silva. También sobresalió por su sofocante presión ante la salida del elenco rival.

El que no escatimó en elogios a la hora de hablar del argentino fue Pep Guardiola. El estratega español valoró la labor del atacante y manifestó las esperanzas que tiene depositadas en él: “Julián lo hizo increíble. En defensa es similar a Gabriel (Jesús). Gabriel es el mejor, pero estuvo muy cerca a como lo hace él. Es intuitivo, agresivo y su intensidad en las corridas”. El brasileño fue transferido durante este mercado de pases al Arsenal de Inglaterra para generar espacio en la ofensiva tras los fichajes de Álvarez y Erling Haaland. También vendieron a Raheem Sterling al Chelsea.

“Con la pelota es absolutamente increíble. Puede tener la pelota, puede pasar la pelota. Puede jugar con ella sin problema, puede asistir. Tenemos la sensación de que firmamos a un joven clase top para los años que vienen”, advirtió el ex director técnico del Barcelona, quien también agradeció la labor del Muñeco en su formación: “El trabajo que hizo Marcelo Gallardo en River Plate.. Tenemos el beneficio y ojalá pueda crecer en una liga importante como la Premier League”.

Otro que valoró el estreno de Julián Álvarez con la camiseta del Manchester City fue el belga Kevin De Bruyne, una de las principales estrellas del equipo inglés. “Se lo vio muy bien. Mucha gente quedó muy impresionada con él porque vio algunos clips en internet, pero es diferente cuando jugás. Jugó muy bien hoy y será un gran jugador para nosotros”.

Vale destacar que estos amistosos le servirán a los Ciudadanos para llegar en óptimas condiciones al partido del 30 de julio ante Liverpool por la Community Shield, donde se miden el campeón de la Premier League contra el de la FA Cup.

