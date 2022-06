Los industriales, en alerta por las medidas del Banco Central

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Después de que se conocieran las nuevas medidas del Banco Central (BCRA) para restringir la salida de dólares por el pago de importaciones, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, aseguró que no se puede ni se debe parar la producción. “No se debe ni se puede parar la producción. Si se para la producción, el proceso de reactivación no se puede dar”, advirtió en diálogo con CNN Radio, y dijo que “la Argentina no se puede dar el lujo de parar el proceso productivo, porque el contexto marca que la industria estaba tratando de armar un camino”.

En este sentido, agregó que iban a hacer todas las gestiones por el tema de los insumos que hacen falta en todas las industrias; y, más tarde, la UIA comunicó que Funes de Rioja le propuso al presidente del BCRA Miguel Pesce la rápida conformación de una mesa de trabajo que permita “la continuidad del proceso productivo, evite complicaciones en las cadenas de valor, garantice el abastecimiento del mercado interno, permita que sigan creciendo las exportaciones y no afecte a los sectores que generan divisas”. “El acceso a insumos importados es clave para que el proceso productivo no se detenga. La industria está aportando desde la agregación de valor, la inversión y la generación de empleo para que la Argentina transforme la recuperación en crecimiento. Queremos seguir por ese camino que para nosotros implica la continuidad de todos los procesos productivos”, explicó Funes.

Las medidas contenidas en la Comunicación A 7532 extienden a todas las empresas un requisito que era solo para el 75%, que es que pueden importar con dólares del Central todo lo que importaron en 2021 más un 5%, y para el resto hay que buscar financiamiento a 180 días. Las pequeñas y medianas empresas tienen un 15% por encima de lo que importaron en 2021, con un límite de hasta US$1 millón. La Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) hizo hincapié en que las medidas anunciadas por el Gobierno no afectan a las pymes y resaltó que el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Economía hayan permitido dejar afuera a estos sectores de la decisión.

El especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo dijo que las medidas generan un problema objetivo y otro subjetivo. “En primer lugar, tenés un problema, que es que no se puede acceder a importaciones para producir bienes de capital que necesitan bienes intermedios, energía, vehículos, insumos y bienes de consumo; y, en segundo lugar, con estas medidas, los empresarios temen más restricciones futuras y eso hace que dejen de tomar decisiones, como invertir”, describió. El economista de la consultora Ledesma Gabriel Caamaño afirmó que, en los casos en que se dificulte el acceso a insumos, las medidas van a impactar en la actividad y los precios porque los mayores costos de la operatoria se van a terminar trasladando. “Va a haber menos actividad y más inflación. El BCRA dice que lo hace porque sino no tiene los dólares para importar energía. Para no tener que dejar a todo el mundo sin energía, frena importaciones por una mala política energética y un mal enfoque”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp