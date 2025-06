Los insultos de Soledad Pastorutti contra Luck Ra en La Voz Argentina

En una nueva noche repleta de emociones en La Voz Argentina 2025 (Telefe), un joven cantante santafesino provocó una inesperada tensión en el jurado, especialmente entre Soledad Pastorutti y Luck Ra, que protagonizaron uno de los momentos más comentados del programa hasta ahora. Con apenas 19 años y sin formación vocal académica, Nicolás Armayor, oriundo de Venado Tuerto, deslumbró al interpretar “El pastor”, una tradicional y exigente canción del repertorio folclórico nacional.

Durante su audición a ciegas, Nicolás conquistó al público y logró que las cuatro sillas se dieran vuelta, además de desencadenar una controversia en el estudio. La jugada estratégica de Luck Ra —que bloqueó a Soledad para evitar que se quedara con un cantante afín a su estilo— desató reacciones que incluyeron lágrimas, abrazos y frases divertidas. Incluso La Sole terminó lanzando varios insultos.

Con una voz potente y un dominio notable de la melodía, el concursante interpretó con sensibilidad y precisión el tema, una pieza que, como señaló Soledad más adelante, “hace años que nadie canta”. La canción, según recordó, era parte del repertorio de Los Cantores del Alba y la emocionó porque contó que la escuchaba en cassette durante su infancia.

El primero en reconocer el talento de Nicolás fue Luck Ra, quien giró su silla apenas iniciada la interpretación y activó su bloqueo contra Pastorutti. Instantes después, la folclorista también se dio vuelta, pero el sistema le advirtió que ya no tenía chances de sumar al participante a su equipo. En ese momento se desencadenó una escena divertida que no envitó el fastidio de la jurado.

“Pero la p… madre que lo parió”, murmuró Soledad en voz baja. Minutos después, al tomar conciencia de que el joven había interpretado una de sus canciones favoritas y, además, la consideraba una figura inspiradora, no pudo contener su frustración: “Me cag… la vida”, repitió entre risas y enojo.

El cuartetero, por su parte, defendió su accionar con firmeza. “Estoy dispuesto a perder una amiga por vos”, le dijo al joven, mientras el resto de los jurados —Lali Espósito, Ale Sergi y Juliana Gattas— intentaban mediar entre las partes. “No, realmente nunca fuimos amigos”, lanzó Soledad con ironía, alimentando aún más el ida y vuelta entre ambos.

El cantante cordobés, que debutó este año como jurado en La Voz Argentina, no se arrepintió de su decisión. Incluso remarcó que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias con tal de sumar a Nicolás a su equipo. “Guacho, sos un capo, primo”, le dijo al abrazarlo, mientras el padre del joven lo miraba desde el backstage, con lágrimas en los ojos.

Detrás de la escena televisiva y del enfrentamiento entre coaches, emergió la historia de Nicolás Armayor, un joven tímido que no había cantado en público hasta bien entrada su adolescencia. Según contó al presentarse, su acercamiento al folclore fue paulatino y profundamente personal. “Este fue el primer tema que yo canté de folclore. Amo el folclore y me dedico a hacerlo”, explicó ante el jurado.

Su padre, presente en el estudio, brindó un testimonio que conmovió a todos: “Desde que arrancó hace cosas imposibles sin haber estudiado técnica vocal. Nunca tomó clases”. Su talento natural quedó en evidencia durante la interpretación, que culminó con el joven emocionado hasta las lágrimas. Entre abrazos y elogios, Juliana Gattas le agradeció “haber compartido su emoción” con el público.

Durante la devolución, Soledad no ocultó su admiración por lo que acababa de presenciar. Más allá del enojo inicial, destacó la dificultad técnica de la canción y remarcó el valor de que un joven de 19 años elija ese repertorio: “El folclore no tiene edad, y vos lo demostrás”.

Lali Espósito aprovechó la situación para hacer una reflexión general sobre el programa y la música: “La música no tiene género. Todos somos cantantes, cada uno con su estilo, pero la música es una sola cosa hermosa que nos une a todos”.

Antes de tomar la decisión final, Nicolás agradeció a los cuatro artistas por haberse dado vuelta y dedicó palabras especiales a su familia. En especial, mencionó a su madre, que no pudo estar presente, y a su novia, que se encontraba en Venado Tuerto. “Me voy con el equipo de Luck Ra”, concluyó.

La expresión en el rostro de Soledad lo dijo todo. El impacto fue tan fuerte que hasta el conductor Nicolás Occhiato se permitió una broma: “La cara de la Sole… mirá lo que es esta imagen”. Mientras tanto, Luck Ra celebró haber sumado a un participante fuerte a su equipo.