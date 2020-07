Los Jaguares están cada vez más lejos de jugar el Súper Rugby 2021

Compartir

Un documento denominado “Aratipu” determina que el futuro del torneo tendrán únicamente participantes de Nueva Zelanda, Australia, más alguna otra nación del Pacífico. Esto excluiría tanto a la franquicia argentina como a los sudafricanos.

Luego de la cancelación de la temporada 2020 del Super Rugby, la Sanzaar (South African, New Zealand, Australia and Argentina Rugby) que reúne a las cuatro potencias del hemisferio sur del rugby avanza en un proyecto que podría reducir la próxima edición sólo a 10 franquicias de Nueva Zelanda, Australia, más alguna otra nación del Pacífico.

Según el medio neozelandés Newshub, el documento denominado “Aratipu” recomienda una serie de cambios en el certamen internacional por la pandemia del coronavirus para transformarlo en el denominado “Trans-Tasman”.

De esta manera, la Sanzaar sólo quedaría en la organización del Rugby Championship con los cuatro seleccionados: Walllabies, All Blacks, Springboks y Pumas, que está planeando disputar su edición 2020 en los últimos tres meses del año en Australia o Nueva Zelanda.

Si esta decisión del documento “Aratipu” avanza significará el final de la competencia para Jaguares y los cuatro conjuntos sudafricanos, Bulls, Stormers, Sharks y Lions, ya se sabía que no continuaría Sunwolves de Japón.

Los entrenadores y dirigentes de Nueva Zelanda y Australia están conformes con ese futuro Trans-Tasman ya que se les hacía incómodo trasladarse a la Argentina y Sudáfrica, por el tiempo de viaje, los costos y la incertidumbre que genera la pandemia.

Además, el Súper Rugby Aotearoa, con las cinco franquicias de Nueva Zelanda (Crusaders, Blues, Highlanders, Chiefs y Hurricanes), y el Súper Rugby Vodafone con las australianas (Waratahs, Reds, Brumbies, Rebels, más Western Force como invitada) son un éxito, en especial la de Nueva Zelanda con estadios llenos, ya que en Australia se juega a puertas cerradas.

Estas Trans-Tasman es hoy un boceto pero cada día toma más fuerza y la posibilidad de que Jaguares pueda seguir jugando en el hemisferio Sur asoma como difícil.