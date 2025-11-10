Los Juegos Olímpicos podrían prohibir la participación de atletas transgénero en las disciplinas femeninas

El debate sobre la participación de atletas transgénero en los Juegos Olímpicos se encamina hacia un cambio de paradigma, con la inminente posibilidad de que el Comité Olímpico Internacional (COI) establezca una prohibición total para su presencia en las competiciones femeninas. Esta medida, que aún se encuentra en fase de deliberación, surge tras una revisión científica impulsada por la nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien asumió el cargo en marzo y encargó un análisis exhaustivo sobre las ventajas físicas asociadas al sexo biológico masculino.

La doctora Jane Thornton, directora médica y científica del COI, presentó recientemente a los miembros del organismo los resultados de esta evaluación. Según el portal The Telegraph, la actualización expuso que la evidencia científica respalda la existencia de ventajas físicas derivadas de haber nacido varón, las cuales persisten incluso después de la reducción de los niveles de testosterona. Fuentes del COI citadas por el medio mencionado calificaron la presentación como “muy científica, objetiva y que expuso pruebas con bastante claridad”, anticipando así la orientación de la decisión final.

Actualmente, la política del COI delega en cada Federación Internacional la potestad de definir las reglas sobre la elegibilidad de atletas transgénero, lo que ha generado una diversidad de enfoques. Mientras disciplinas como el atletismo y la natación ya excluyen a deportistas transgénero de las categorías femeninas, otros deportes, como el fútbol, permiten su participación siempre que se cumplan requisitos específicos, como la reducción de testosterona. Esta disparidad normativa ha dado lugar a situaciones controvertidas y a un debate constante sobre la equidad en el deporte femenino.

La presencia de mujeres transgénero en los Juegos Olímpicos ha sido excepcionalmente escasa. Un caso reciente es el de Laurel Hubbard, levantadora de pesas de Nueva Zelanda, quien compitió en los Juegos de Tokio 2020 sin obtener medallas. La posible nueva política del COI también podría afectar a atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), como la sudafricana Caster Semenya, ganadora del oro en los 800 metros en Londres 2012 y Río 2016, cuya carrera ha estado marcada por restricciones reglamentarias impuestas por su disciplina.

La controversia en torno a la elegibilidad de género se intensificó en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-Ting obtuvieron medallas de oro pese a que no cumplían con los criterios de elegibilidad de género en el Campeonato Mundial de Boxeo. La presidenta del COI, quien integró el comité ejecutivo que gestionó la polémica en París, reconoció que “siempre se aprenden lecciones; París es sin duda uno de esos casos”, aunque sostuvo que no era posible prever esa controversia en particular.