Los jugadores de Brasil finalmente decidieron disputar la Copa América

Pese a su descontento, la Selección local sí estará presente en el torneo que comenzará el próximo domingo en su país. Confirmarán su participación en un comunicado que será emitido luego del duelo ante Paraguay, este martes en Asunción.

Finalmente, Jair Bolsonaro ganó. La Selección de Brasil disputará la Copa América que se celebrará en su tierra y que comenzará el próximo domingo. Si bien es posible que en el comunicado que darán a conocer los jugadores remarquen su descontento con la situación, la verdeamarelha saldrá al campo de juego a defender el título conquistado en el mismo certamen, en el año 2019.

Así, el elenco de ¿Tité? será local en el partido inaugural del torneo, el próximo domingo ante Venezuela en el Mané Garrincha de Brasilia. La decisión de los jugadores será oficialmente confirmada luego del partido ante Paraguay en Asunción, que se disputará este martes desde las 21.30, por la 8va fecha de las Eliminatorias.

Desde el lunes pasado, cuando se anunció que Brasil albergaría el torneo, previamente programado para realizarse en Argentina y Colombia, los jugadores de la Seleção han estado discutiendo un posible boicot, y esgrimido su objeción a jugar el torneo. El tema también fue discutido con líderes de otros equipos sudamericanos, pero no hubo un acuerdo total y eso hizo caer la idea del boicot.

Otra cuestión que ayudó a que la sangre no llegue al río fue la salida de Rogério Caboclo de la CBF, ya que los jugadores estaban descontentos con él, porque él tenía la información que Brasil podría ser sede del torneo y no se la dio a conocer a los futbolistas, según indica “Globo Esporte”.

Asimismo, el Ministerio de Salud le garantizó las vacunas a los jugadores del Scatch y una normativa sanitaria en burbuja de máximos cuidados en el contexto epidemiológico que vive el país que será anfitrión de un certamen, que anoche había tenido un impulso definitivo en un nuevo cónclave virtual de la Conmebol.

Durante esta semana en la que la disputa o no de la Copa América se debatió internamente en las entrañas del Scratch, no hubo conferencia de prensa con los jugadores y sólo es escuchó la voz de Casemiro, luego de la victoria 2-0 ante Ecuador. “Nuestro posicionamiento todo el mundo conoce, por más claro que se pone, Tite dejó claro nuestra posición y lo que pensamos de la Copa América. Hay respeto y una jerarquía que tenemos que respetar, y por supuesto queremos dar nuestra posición. Queremos hablar. No queremos cambiar el enfoque, porque esto para nosotros es la Copa del Mundo. Pero queremos hablar, expresar nuestra opinión, si es correcto o no, cada uno lo determinará, pero queremos expresar nuestra opinión, sí”, había dicho el jugador del Real Madrid luego del duelo ante los ecuatorianos.

