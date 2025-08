Los K apuran en el Senado la ampliación de la Corte Suprema y tendrían apoyo del Gobierno

En medio de las negociaciones por las alianzas y los lugares en las listas para las elecciones legislativas de octubre, el kirchnerismo, presionado por su propia interna, busca apurar en el Senado el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia y contaría con un guiño del Gobierno para avanzar con la iniciativa.

El debate en comisión se retomó este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que controlan la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) y el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza).

La intención del oficialismo es convocar para la próxima semana al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, o a su secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien fue mencionado como quien negocia la reforma con el kirchnerismo, que está representado por Juan Martín Mena, cercano a Cristin Kirchner.

La reunión de este martes en el Senado fue convocada en carácter de informativa y aunque se especuló sobre la posibilidad de que se emita despacho de comisión para habilitar su tratamiento la próxima semana, la idea no prosperó.

Sin embargo, como adelantó a Clarín, el oficialismo y la oposición buscarán consenso para sacar dictamen la próxima semana. No obstante, la misión no parece sencilla porque la negociación con el peronismo -bloque clave para garantizar la mayoría necesaria- está estancada.

La diferencia no es menor porque el kirchnerismo insiste con un tribunal integrado por 9 jueces, mientras que el salteño Juan Carlos Romero, uno de los principales aliados del Gobierno en el Senado, mantiene el proyecto de 7 miembros. No obstante, este martes, previo al plenario informativo, José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), deslizó la posibilidad de acompañar la propuesta de Romero, que también cuenta con el respaldo de Juan Carlos Pagotto, que es el referente del bloque libertario en temas judiciales.

Pero la discusión está centrada en cómo se repartirán los candidatos al máximo tribunal, donde el oficialismo necesita del apoyo del peronismo para conseguir los dos tercios que se necesitan para designar a los jueces con el acuerdo del Senado.

Lo cierto es que la decisión de avanzar con el proyecto de ampliación del máximo tribunal está vinculada a las presiones internas que tiene tanto el peronismo como el oficialismo y los aliados de cara a las elecciones de octubre.

Un dato a tener en cuenta es que de las 24 bancas que se renovarán, 14 pertenecen a Unión por la Patria y hay varios senadores que terminarán su mandato en diciembre y presionan a José Mayans, también vicepresidente del PJ, para quedar bien posicionados en las listas o conseguir otro cargo. En el oficialismo, si bien Javier Milei había decidido postergar el tema hasta después de las elecciones y a partir de la nueva integración de la cámara, con un bloque más numeroso, la versión es que los libertarios también quieren lugares en la Corte. Y con ese mismo objetivo se posicionan los aliados del Gobierno.

Lo cierto es que la discusión por la ampliación del máximo tribunal de Justicia se da en el momento más tenso de la relación entre el Presidente y su vice Victoria Villarruel, quien preside el Senado y viene siendo blanco de las críticas de Milei y todo su entorno. Este escenario genera más incertidumbre dentro de La Libertad Avanza, que oficialmente niega que el tema de la Corte sea parte de su agenda. Pero a ampliación del máximo tribunal de Justicia fue siempre un anhelo del kirchnerismo que viene impulsando la reforma desde el Gobierno de Alberto Fernández, cuando consiguió la media sanción del Senado en 2022 elevando el tribunal a 15 integrantes.

Ya durante la gestión libertaria y tras fracasar las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos propuestos por el Gobierno para completar la Corte, revivió el proyecto de reforma del tribunal, pero las conversaciones se fueron trabando por las exigencias del peronismo y la falta de negociación política del Gobierno. Al momento de ingresar los pliegos de Lijo y García-Mansilla, Unión por la Patria reclamó que una de las sillas sea para una mujer, después pidió un acuerdo más amplío que incluya al procurador, el defensor del pueblo y los cargos que están vacantes en el Poder Judicial.

Y en este nuevo intento, que gestó tras el fallo de la Corte que ratificó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, cuestionó la continuidad de los actuales ministros.

Durante la reunión plenaria de este martes, el radical Maximiliano Abad fue crítico de la propuesta al calificar como «un atajo» la idea de ampliación de la Corte y recordó que en 2006 cuando se redujo a 5 la cantidad de miembros fue «validado por una amplía mayoría».

Asimismo instó a debatir el rol de la Corte para que intervenga «en causas graves, conflictos entre provincias y no actuar como tribunal de alzada para resolver cientos de miles de causas previsionales».

El constitucionalista Diego Armesto expuso sobre los proyectos que se debaten en el Senado y advirtió que «no es el momento» de aumentar los miembros del máximo tribunal.

En ese contexto recordó una frase de Cristina Kirchner, quien en su momento planteó que la política tenía una deuda histórica con la Corte de llevarla a 5 miembros. Incluso recordó que la ex presidenta planteó que no se trataba ni de aumentar, ni de reducir, sino de restituir lo que fue durante casi 100 años un sistema en la Argentina.

Sin embargo, Armesto destacó que los proyectos coincidan en la necesidad de respetar el cupo y señaló que a lo largo de su historia la Corte tuvo 109 jueces, pero sólo 3 fueron mujeres.

Por su parte, Marcelo López Meza, miembro de la Academia Nacional de Derecho, planteó la necesidad de preservar la funcionalidad de la Corte. «Si la actual integración está resolviendo casos de hace 20 años, no es justicia es historiografía», dijo el invitado, quien señaló que un tribunal de 9 miembros «puede ser difícil de manejar».

En tanto, Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, también aplaudió la decisión de garantizar la paridad de género. «Todos estos años de nombrar a jueces de la Corte casi todos varones también fueron convalidados por el Senado. Hoy los animamos a dar vuelta la página», dijo.