Los Knicks avanzan con Brunson de héroe y Clippers y Nuggets jugarán un séptimo partido

Los Knicks, con Jalen Brunson en modo superhéroe, y los Clippers, con James Harden, Kawhi Leonard y Norman Powell unidos en la causa, fueron los grandes ganadores de la jornada del jueves de playoffs NBA.

New York avanzó de ronda y jugará en Semifinales de Conferencia contra los campeones Boston Celtics, verdugos de Orlando Magic, y los Clippers jugarán un séptimo partido ante los Nuggets el sábado en el Ball Arena de Denver.

Brunson fue héroe y los Kincks eliminaron a los Pistons en un final infartante

El base aportó 40 unidades y el tiro ganador para que los de New York se lleven el triunfo 116-113 y también el pase a la semifinal de los playoffs tras ganar la serie 4-2. Cade Cunningham, el máximo anotador en Detroit.

Un triple de Jalen Brunson a 4 segundos del final puso el 113-116 en el marcador entre New York Knicks y Detroit Pistons y un 4-2 para sellar el pase de los neoyorquinos a las semifinales del Este, donde les esperan los Boston Celtics.

Brunson hizo honor al premio recibido como jugador clutch del año en la NBA, que distingue al mejor en los finales apretados.

La estrella de los Knicks terminó con 40 puntos, además de 7 asistencias, y fue absoluto protagonista en el parcial de 1-11 final con el que New York se llevó la serie.

Dos veces levantaron los Pistons un partido que los Knicks tenían controlado. El primero, tras ir 15 abajo en el primer tiempo e irse a los vestuarios 61-59 con un triple de Malik Beasley sobre la bocina.

El segundo, después de que los Knicks se pusieron 13 arriba en el tercer cuarto, una ventaja que los Pistons trituraron en el último.

Con los Knicks 7 abajo y aparentemente noqueados, Brunson tomó las riendas para poner ese 1-11 en los 2 minutos 25 segundos finales, incluido el triple decisivo.

Detroit tuvo oportunidad de empatar con 4 segundos en el marcador, pero el balón se le escurrió de las manos a Malik Beasley, que llevaba un 6 de 13 en triples.

Cade Cunningham terminó con 23 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes, Jalen Duren con 21 puntos y el propio Beasley con 20.

Los Knicks ganaron los tres partidos de la serie disputados en el Little Caesars Arena de Detroit.

Sin embargo, pese a caer eliminados en primera ronda, los Pistons se llevan de esta serie contra los Knicks sus primeras victorias en playoffs desde 2008.

Los Pistons terminaron la temporada regular sextos en el Este con un balance de 44-38, una notable mejora respecto al 14-68 de la campaña anterior, en la que fueron el peor equipo de la liga.

Además del cruce entre Knicks y Celtics, la otra semifinal en el Este la jugarán Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers.

Cavaliers y Pacers comenzarán este domingo, mientras que Celtics y Knicks iniciarán el lunes.

Clippers fuerzan séptimo juego ante Nuggets

De la mano de James Harden y un doble-doble de Kawhi Leonard los Clippers evitaron la eliminación y extendieron al máximo la serie ante Denver.

Los Angeles Clippers forzaron este jueves el séptimo y definitivo partido de su serie ante los Denver Nuggets al imponerse 111-105 en el sexto y equilibrar la eliminatoria 3-3.

Nuggets y Clippers disputarán ese séptimo partido el sábado por la noche en Denver por un lugar en las semifinales del Oeste, donde espera desde hace días el temible Oklahoma City Thunder.

Hoy, en Inglewood (Los Ángeles), James Harden retomó el liderazgo de los Clippers con 28 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes. Fue un esfuerzo colectivo titánico, en el que Kawhi Leonard aportó 27 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Norman Powell anotó 24 puntos.

El francés Nicolas Batum se erigió como héroe al poner un tapón clave a Russell Westbrook para frustrar el intento de remontada de los Nuggets en el tramo final del duelo.

Westbrook, capaz de lo mejor y lo peor, había fallado una anotación inexplicable en el ataque interior.

Nikola Jokic terminó con 25 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes para los Nuggets, Jamal Murray con 21 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Aaron Gordon aportó 19 puntos y 5 rebotes, mientras que Westbrook firmó un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes, además de 6 asistencias.

Los Clippers igualan así una serie que empezaron perdiendo 1-0 en Denver, levantaron con dos victorias y vieron como casi se les escapa de las manos con las últimas dos derrotas. Esta está siendo la serie más intensa de la primera ronda de postemporada.