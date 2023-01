Los Leones ganaban, les empataron a 4 minutos del final y quedaron eliminados en los penales

El equipo de Mariano Ronconi perdió contra Corea del Sur luego de igualar 5-5 en tiempo regular. Estaba en juego el pasaje a cuartos de final

El sueño de la selección argentina de hockey en el Mundial masculino se terminó en el Kalinga Stadium de la ciudad de Bhubaneswar (India). Los Leones perdieron por penales australianos ante Corea del Sur luego de empatar 5-5 en tiempo regular, en un partido que llegaron a estar dos goles arriba cuando faltaban diez minutos, pero que se les escurrió de las manos a cuatro minutos del pitazo final.

Maico Casella abrió el marcador para la albiceleste a los 8 minutos de juego, pero la alegría duró poco: Corea pasó al frente con una ráfaga de anotaciones (Sunghyun Kim y Junwoo Jeong). En un partido marcador por la paridad y el vértigo, los de Mariano Ronconi también aprovecharon una racha favorable para ponerse 3-2 con las anotaciones de Nicolás Keenan al minuto del tanto asiático y de Nicolás della Torre cuatro minutos más tarde.

Argentina no pudo sostener esa ventaja y nuevamente el tanteador quedó igualado a los 41 minutos gracias a la aparición de Jonghyun Jang. Sin embargo, della Torre y Keenan parecían darle el boleto a cuartos de final a los argentinos. El duelo estaba 5-3 a diez minutos del cierre.

Fue Jonghyun Jang el que descontó y el capitán Yong Nam Lee el que forzó toda la definición a los penales australianos tras poner el 5-5 a cuatro minutos del pitazo final de partido.

La racha anotadora que habían cosechados Los Leones en el partido desapareció en las primeras dos ejecuciones. Tomás Domene y Lucas Toscani fallaron los lanzamientos iniciales, mientras que de otro lado Jungjun Lee marcaba el suyo. Más allá de que Taeil Hwang no iba a poder contra el arquero Tomás Santiago, esa diferencia no volvería a acortarse. Woo Cheon Ji y Manjae Jung anotaron los suyos mientras que del lado argentino sólo pudieron gritar Keenan y Casella.

Martín Ferreiro tuvo la responsabilidad de ejecutar un penal clave, pero la chicharra que marcaba el límite de segundos sonó antes que pudiera anotar y Corea se llevó el pasaje a cuartos de final para enfrentar al poderoso equipo de Países Bajos.

“No tengo palabras la verdad. Hicimos un partido bueno. Defensivamente fallamos adentro del área. Viendo lo positivo, somos un equipo joven, hay mucho futuro, hay que seguir mirando para adelante. Vinimos con mucha ilusión y fe. Un Mundial es un Mundial, cualquier equipo está a la altura. Es aprendizaje, hay que aprender de esto. Hay que seguir con esta ilusión porque hay muchos chicos de mi camada que tienen mucho futuro, mismo los que están en Argentina. Somos un grupo de 30 jugadores que estamos al nivel. Hay que seguir entrenando, mejorando y aprendiendo”, expresó entre lágrimas Ferreiro ante las cámaras de ESPN.

El representativo argentino venció 1-0 a Sudáfrica en el debut, luego empató en un duelo electrizante 3-3 contra Australia y terminó segundo en su zona tras empatar 5-5 con Francia en un juego ajustado.

Cabe destacar que en la edición 2018 del Mundial de hockey masculino, Argentina se había marchado en cuartos de final tras caer 3-2 contra Inglaterra. La mejor actuación en este torneo para una camiseta albiceleste se desarrolló en la Copa del Mundo del 2014 en Países Bajos: Los Leones cayeron en semifinales ante Australia y luego ganaron el choque del tercer puesto ante los ingleses por 2-0.

El máximo logro que se consiguió hasta ahora en la rama masculina del hockey se dio durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando le ganaron 4-2 la final a Bélgica para subirse a lo más alto del podio. En Tokio 2020, que por la postergación por la pandemia se disputó en 2021, la albiceleste quedó afuera en cuartos de final tras perder contra Alemania 3-1.

