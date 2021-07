Los Leones perdieron y quedaron contra la espada y la pared; hoy juegan con Nueva Zelanda

Compartir

El seleccionado argentino fue derrotado por India por 3 a 1. Este viernes se jugará la clasificación ante Nueva Zelanda.

Cuando los Leones fueron campeones olímpicos hace cinco años en Río de Janeiro, sólo India pudo derrotarlos en su camino hacia la gloria. Y justamente India le dio al seleccionado un golpe duro en un partido que era vital para la clasificación a los cuartos de final. El 3 a 1 obliga ahora a los argentinos a ganarle sí o sí a Nueva Zelanda para no depender de nadie.

El primer cuarto tuvo mucho protagonismo indio, con siete penetraciones en el círculo contra apenas una de Argentina. Pero el trámite fue parejo, en realidad. Y hasta en corner cortos estuvieron equilibrados: no hubo chances para ninguno. El seleccionado intentó siempre y, sin embargo, el manejo de la bocha por parte de su rival le impidió siquiera forzar situaciones de un real riesgo.

Más de lo mismo sucedió en el segundo capítulo. India fue siempre más, con un mayor dominio ante un adversario descolorido, quizá todavía golpeado por la goleada en contra sufrida ante los australianos en la fecha anterior.

Ya en el segundo tiempo hubo una situación fuera de contexto que le pudo haber dado a los argentinos la apertura del marcador. Rey había sido sancionado con una tarjeta verde y cuando le dieron la orden de reingresar, de pronto se encontró con la bocha en su poder y en plena carrera hacia el arquero Parattu. Al volante le faltó alma de delantero y no pudo definir la más clara del seleccionado.

Después, tanto fueron los indios sobre el arco de Vivaldi que a los 10 minutos llegaron al primer corto. Y al primero le siguió otro. Y otro. Hasta que a los 13 minutos Varun Kumar puso el 1-0. Por cómo venía la situación, todo pareció muy cuesta arriba. Sin embargo, Argentina encontró su primer corto a los 18 minutos y, sin Tolini en la cancha, Maico Casella aportó su cuota goleadora.

El empate les permitió a los argentinos equilibrar el juego. Y la posesión dejó de ser tan evidente para India. Era evidente que ese era el mejor momento de Argentina, que siempre había corrido desde atrás. Incluso lo tuvo Casella con un nuevo corto que le frustró el salidor. Sin embargo, dos errores fueron decisivos para la historia final. A dos minutos del cierre Vivek Prasad aprovechó una desinteligencia defensiva y apenas 60 segundos más tarde fue Harmanpreet Singh el que aprovechó otra falla y firmó el resultado final.

Este viernes a las 7, Argentina se jugará todo contra Nueva Zelanda. Será una verdadera final y el ganador se clasificará a los cuartos de final del torneo para seguir soñando con una medalla. Será a todo o nada en un partido que promete muchas emociones.

Argentina formó con Juan Manuel Vivaldi; Leandro Tolini, Pedro Ibarra, Nahuel Salis; Juan Martín López, Matías Rey, Lucas Rossi, Ignacio Ortiz; Lucas Vila, Agustín Mazzilli y Nicolás Cicileo. Luego entraron Tarazona, Keenan, Casella, Habif y Paz.

