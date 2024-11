Los locales Vinny Di Franceso y Agustín Marcial avanzan en el A1 Salta Master

Vinny Di Francesco y Agustín Marcial se llevaron el duelo de treintaidosavos de final ante Pedro Consuegra y Álvaro Solá (6/3 y 7/6) con unas gradas que no cesaron de animar a los jugadores locales. En el primer set fueron claves dos puntos de oro consecutivos para salvar un break en contra y anotarse un quiebre a su favor.

Tras vencer por 6/3 la primera manga, en el segundo set consiguieron igualar el marcador tras ir 0-30 en el noveno juego. Finalmente, se cerraron el partido en el tie break del segundo set (7/6). Jugarán el próximo martes los dieciseisavos de final ante Álvaro Sola y Fabricio Peirón. Antes de ese encuentro, la jornada se abrió con el partido entre Relis Ferreyra-Noe Navarro vs Martín Araujo-Mateo Rivero. La pareja sudamericana se impuso a la dupla hispano argentina tras remontar el partido ganando el segundo y tercer set en el tie break (3/6, 7/6 y 7/6) y salvando una bola de partido en contra.

El partido, más allá de la igualada, estuvo marcado por la continuidad que supieron dar ambas parejas en los momentos decisivos del partido. Fue así en el primer set, después de que un break en el sexto juego de Navarro-Ferreyra les diera la ventaja para llevarse el primer envite por 6/3. El segundo y tercer set se definieron en el tie break y tuvieron situaciones parecidas. En el segundo set apareció un quiebre de Araujo-Rivero en el cuarto juego y se marcharon a banquillos con 4-1 arriba. Sin embargo, la pareja hispano argentina devolvió el break en el séptimo juego e igualo la contienda en el octavo tras salvar cuatro bolas de break (4-4). Finalmente, los errores de Navarro-Ferreyra terminaron condenándoles en el tie break, que fue para el lado de los sudamericanos (7/6), forzando así el tercer y definitivo set.

Un tercer set que tuvo el mismo guion que el segundo. Break de Araujo-Rivero en el tercer juego (3-1 y saque), quiebre de Navarro-Ferreyra en el séptimo y empate en el octavo (4-4). No obstante, el tie break estuvo más igualado y Noé Navarro dejó una bola en la red en la pelota de partido a su favor. A pesar de perder un punto de partido, Araujo-Rivero cerraron el tie break en el undécimo punto (7/6). Serán los rivales de la pareja número 2 del Macro Salta Master, Franco Dal Bianco y el salteño Maxi Arce.

En el segundo turno, los jóvenes andaluces Javi Núñez y Diego García se impusieron sin contemplaciones (6/3 6/2) en el duelo 100% español a Pablo Deltell y Antonio Alamillo. La calidad en el globo de Núñez y sus voleas dominaron el partido y pusieron en problemas a sus rivales desde el resto en todo momento. En el segundo set, Deltell y Alamillo dispusieron de un punto de oro que podía haber cambiado el partido. Se podian haber colocado 3-1 y saque pero sin embargo Núñez y García lo salvaron y encadenaron 5 juegos de forma consecutiva para cerrar el partido. Los N°7 Abud y Del Moral serán sus rivales en dieciseisavos de final.

Posteriormente, Matías Ortiz y Licas Cortese certificaron su pase a la siguiente ronda tras ganar por un doble 6/4 a José Manuel Ortiz e Ignacio Tato. Los argentinos supieron quebrar en los momentos claves de los dos sets. En el décimo juego, al resto, se llevaron ambos set. El primero, en el punto de oro tras haberse recuperado de un quiebre incial. En el segundo lo consiguieron con mayor soltura en un partido donde el remate volvió a ser protagonista sobre la pista del Delmi Arena. Se medirán en la siguiente ronda a Aimar Goñi y Adrián «Tito» Allemandi.

Finalmente, Joaquín Gaitán y Tomás Luco protagonizaron la última victoria de la jornada tras vencer a Gonzalo Sassano y Juan Pedro Ramírez en dos sets (6/2 y 7/6). La pareja argentina enfiló el primer set con un parcial inicial de 3-0, que le sirvió para conseguir cerrar la primera manga por 6/2. El segundo set no se produjo ningún quiebre y termino definiéndose en el tie break (7/6) del lado de Gaitán y Luco. Jugarán la siguiente ronda ante Cirstóbal García y Joaquim Florensa.

La primera jornada de dieciseisavos de final del Macro Salta Master comenzara a las 9:00 horas (hora local) en el Delmi Arena. El día constará de ocho partidos y se abrirá con el duelo entre Óscar Guiral-Santi Pineda vs Miguel Mora