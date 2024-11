Los ‘Mágicos’ se despiden de Europa con otro título

Leonel “Tolito” Aguirre y Gonza Alfonso volvieron a levantar un título para despedir la gira europea de A1Padel. Los argentinos se hicieron con su noveno título de la temporada en el Lanzarote Open después de vencer la final ante Dani Martínez y Leito Yob en tres sets (2/6, 7/5 y 6/1). Los número 1 del tapete rojo sufrieron más de lo previsto ante unos rivales que protagonizaron un encomiable primer set y se les escapó el título en la segunda manga cuando estuvieron a solo dos puntos en el décimo juego.

El jugar una primera final puede hacerte a salir extra motivado y que eso te juegue una mala pasada a nivel de intensidad o de ir acelerado a cada punto. Esto fue algo que no le sucedió a Martínez–Yob. De hecho, la dupla hispano argentina volvió a sorprender a sus rivales con el nivel que mostraron el día anterior. A diferencia de las semifinales, era el argentino, Leo Yob (MVP de la final), quien trabajaba y elaboraba los puntos. A su lado, el español, Dani Martínez, se mostraba muy sólido con el remate en ataque y rápido en defensa para defender con buenos globos. Por otro lado, Alfonso no estaba cómodo con la pegada mientras que a Tolito le incomodaban con los remates en el fondo de la pista. Esta combinación hizo que saltara la sorpresa en la Marina Lanzarote. A pesar de salvar sus dos primeros servicios en el punto de oro, Martínez–Yob quebraron en el cuarto juego y confirmaron en el quinto para marchase a banquillos 4-1 arriba. La pareja 11 siguió incomodando a los número 1 y consiguió romper en el octavo juego para llevarse, contra todo pronóstico, el primer set por 6/2.

La situación no era desconocida para Aguirre–Alfonso, que ya habían caído el primer capítulo el día anterior en las semifinales ante Pereyra–De Pascual. Los Mágicos comenzaron rompiendo, evitando tirar menos globos a las dos torres que tenían enfrente. Sin embargo, el contra break llegaría a continuación y el set tendría un momento tenso para la pareja argentina. En el cuarto juego Martínez-Yob romperían y colocarían el 3-1 y saque. Aparecería el contra break de Los Mágicos, que incluso tendrían hasta tres bolas de break en el séptimo juego, pero un exuberante Leito Yob salvaría la situación. De nuevo las prestaciones sobre la pista de la pareja de menor ranking propició que en el noveno juego estuvieran a tan solo a cuatro puntos del título, pero los número 1 sacarían su servicio adelante. Finalmente, Alfonso-Aguirre quebrarían en el duodécimo juego, ganarían 7/5 la segunda manga y forzarían el tercer set.

En el envite definitivo la lógica de lo que se esperaba se tradujo sobre el 20 x 10. Los errores de la pareja hispano argentina aparecerían para darles un punto de oro con su saque a Los Mágicos en el tercer juego. Tras la consolidación, Los Mágicos hicieron sufrir mucho a sus rivales, que vieron como la final se iba decantando hacia los número 1. Con 4-1 y saque Martínez-Yob se vinieron abajo y en el séptimo juego se escuchó, por última vez en este 2024 en Europa, juego, set, partido y torneo Aguirre-Alfonso. Una final que fue para los número 1 que, sin hacer su mejor juego y partido, sacaron adelante otra final más.

Su victoria, más allá de suponer el noveno título, agranda unos números de leyenda: 60 victorias en 64 partidos, doce finales en trece torneos y nueve campeonatos en su poder. Solo les queda uno más para igualar los diez que consiguieron Maxi Arce y Franco Dal Bianco. El morbo queda servido, ya que la próxima prueba de A1Padel donde podrán conseguirlo será en la casa de Maxi Arce, en Salta (Argentina).