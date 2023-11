Los mandatarios del PJ se reunieron con Guillermo Francos

Los gobernadores oficialistas se reunieron este martes en el edificio del Banco Provincia ubicado en el centro porteño, a pocas cuadras de la Casa Rosada, con la voluntad de analizar el impacto de la eliminación del impuesto a las ganancias en las arcas provinciales y discutir cómo se pararán frente al comienzo del gobierno de Javier Milei.

Guillermo Francos, quien ocupará el cargo de ministro del Interior en la gestión libertaria, se enteró del encuentro, tomó contacto con algunos gobernadores y pidió sumarse a la reunión. Lo hizo casi dos horas después de las 13:30, momento en que comenzó el encuentro. Fue un gesto de acercamiento, en sintonía con las primeras señales de gobernabilidad que dieron los mandatarios peronistas. Una muestra de buena voluntad de ambas partes.

Pocos minutos después de que Francos ingresara, los gobernadores que terminan sus mandatos en diciembre se retiraron y el próximo funcionario del gobierno de Milei se quedó reunido con los mandatarios electos, que tienen cuatro años de gestión por delante y que deberán interactuar en forma constante con él. En la reunión estuvieron los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

También se sumaron el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Además de las preocupaciones por los fondos para gestionar, que le plantearon a Francos, la idea de los mandatarios es conformar un bloque político para poder tener un frente de negociación con Javier Milei y los representantes de su gobierno.

Al salir de la reunión Francos habló en rueda de prensa y aseguró que parte de la conversación que tuvieron fue sobre el agujero fiscal que le ocasionó a los gobiernos provinciales la eliminación del impuesto a las ganancias que realizó Sergio Massa durante la campaña. También contó que hablaron sobre el estado de situación de las obras públicas que están iniciadas en las provincias y anticipó: “Estamos buscando un camino de solución”.

“Nosotros también estamos preocupados. Tenemos que encontrar acuerdos. Ver qué obras pueden continuarse y cuáles no”, expresó sobre la realización de obras por parte del Estado. El futuro funcionario es más moderado que su jefe político. Lo que resta saber ahora es cómo se implementará la política que Milei anticipó en campaña y reafirmó luego de ser electo.

Tanto Francos como el santiagueño Gerardo Zamora dijeron que uno de los temas centrales de la charla fue la falta de ingresos que generó la eliminación de ganancias y la falta de una compensación que Massa había prometido, y la implementación de la devolución del IVA, que provocó otra disminución en las arcas provinciales.

El problema está tan vigente que algunos gobernadores se reunieron esta tarde con el ministro de Economía y “Wado” de Pedro para ver cómo pueden avanzar en una solución conjunta y rápida. “Los gobernadores conversando con el actual gobierno porque es problema de esta gestión”, sostuvo Francos.

Al llegar a la reunión el entrerriano Gustavo Bordet y el riojano Ricardo Quintela dijeron que no tendrán inconvenientes para hacer frente al pago del medio aguinaldo y los sueldos de noviembre, otro de los temas que preocupa a muchos gobernadores. Además, ambos anticiparon lo que quedó en claro después en la reunión: absoluta predisposición para generar consensos de gobernabilidad.

“Somos respetuosos del veredicto de las urnas pero sentaremos nuestra posición”, señaló Bordet antes de la reunión, además de mandarle un mensaje al gobierno actual por la falta de una respuesta rápida frente al impacto de una decisión política de campaña. “La eliminación de la cuarta categoría de ganancias deja un hueco fiscal muy fuerte en las provincias que debe ser compensado de alguna forma”, sentenció.

Quintela también se refirió a la relación con el nuevo gobierno y la decisión de acompañar el inicio de la gestión. “Esperamos ser una opción responsable, dialoguista y colaboracionista para sacar el país adelante. Vamos a tratar de colaborar dentro de lo posible. Siempre en base al respeto a la democracia y la voluntad popular”, explicó antes de la reunión.

A diferencia de otras oportunidades, los gobernadores decidieron no emitir un comunicado ni hacer circular una foto con el futuro ministro del Interior. La voz del bloque político fue la de Gerardo Zamora. Y fue el encargado de resumir en un párrafo la vocación de los mandatarios.

“Nosotros queremos gobernabilidad para el país. Queremos que al Presidente le vaya bien. Habrá cosas que haremos juntos y otras en las que no estaremos de acuerdo y lo plantearemos. La gobernabilidad está fuera de duda. Nosotros somos demócratas”, afirmó.

El santiagueño recordó su etapa como gobernador cuando Macri estaba al frente del gobierno nacional y marcó cuál fue la postura de los gobernadores opositores durante ese tiempo. “Ellos no tenían mayoría y nosotros colaboramos para aprobar los presupuestos los cuatro años. Cuando fueron oposición, hubo dos años que no lo votaron. A nosotros no nos van a hablar de gobernabilidad”, aseguró.

Los gobernadores oficialistas dieron una muestra importante de pragmatismo a pocos días del comienzo de la gestión de Milei. Le plantearon su preocupación por la continuidad de la obra pública y le anticiparon su postura de cara a una de las políticas más drásticas del nuevo presidente. Los términos y el clima de la reunión fueron una buena señal para bajar la tensión que predominó durante la campaña electoral. Llegó el momento de gobernar y negociar acuerdos. Gerardo Zamora lo sintetizó en tres palabras: “Hay que conversar”.