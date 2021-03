Los mensajes que Claudia Villafañe le mandó a Jorge Rial al saber que entrevistaría a Matías Morla

Compartir

La sonrisa de Jorge Rial durante el reportaje a fondo con Teleshow quizás escondía algo más que la certeza de que logró lo que no pudo ningún otro colega: sentarse mano a mano con uno de los hombres más señalados de la actualidad por su vínculo con Diego Maradona. Y es que detrás de ese reportaje -que saldrá al aire el 5 de abril, por la pantalla de América-, existe una trama que vincula directamente a Claudia Villafañe.

“La primera nota que yo quería era Claudia con sus hijas”, aseguró el ex conductor de Intrusos sobre su intención de dialogar con quien fuera la esposa del 10 y sus hijas mayores, Dalma y Gianinna. Pero la respuesta fue negativa. La ganadora de Masterchef Celebrity 1 le explicó que prefería no dar más entrevistas. “Por ahora no”, contestó. Y Rial puso en marcha el plan B: Matías Morla.

Villafañe había sido la encargada de organizar el casamiento del conductor y Romina Pereiro: estuvo hasta en los detalles finales del vestido de novia. A partir de entones, la relación entre Claudia y Rial es muy cordial. Por eso, apenas el periodista tuvo el visto bueno del abogado para hacer la nota, volvió a cruzar distintas impresiones con la empresaria.

“Hablé y le dije que efectivamente iba a estar Morla -confió Rial, siempre en diálogo con este sitio-. Ahí tuvimos un intercambio de mensajes respetuosos, donde ella preguntaba por qué. Yo le expliqué que es la nota que buscan todos, y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a Morla y preguntarle todo, porque no es tomar posición. En todo caso la gente lo tiene que ver y escuchar y después decir qué siente”.

—¿Y Claudia qué te dijo? ¿Te pidió que no lo entrevistaras?

—No, no. Me preguntó por qué, en qué le iba a servir a él. Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto, y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista.

El reportaje de Rial a Morla -que llevó adelante las demandas judiciales de Maradona contra Villafañe y está enfrentado directamente con Dalma y Gianinna, quienes suelen destinarle duras palabras en las redes sociales- se grabó días atrás. “Todos queremos ver cómo está -sostiene el conductor-. ¿Y cómo lo vi? Vi un tipo (suspira) preocupado, muy preocupado, pero no por la situación judicial, no. Obviamente, la condena social pega: no es fácil que te digan ‘sos es el asesino de…’”.

—¿Tiene miedo de salir a la calle?

—Él dice que no. De hecho, sale. Lo vi igual: no se hizo una operación, no se hizo nada. Pero la entrevista es una bomba.

Diez días atrás Morla -que quedó bajo fuego de la familia luego de que Infobae publicara audios de sus conversaciones con el entorno del astro- hizo su reparación luego de varios meses. Fue a través de sendos posteos en Instagram y Twitter. “Mientras otros hablan yo sigo trabajando como lo hice todos los días de mi vida. Buen fin de semana para todos”, escribió, al pie de una selfie en el interior de un ascensor.

Minutos después, se explayó: “A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear”. Acto seguido, pareció apuntar contra Claudia, Dalma y Gianinna: “También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro”. Morla concluyó pidiendo que dejaran “descansar en paz” a quien fuera su “amigo”.

Todo parece indicar que la palabra de Morla ante Rial no hará más que abrir un nuevo escenario en un conflicto sin final a la vista.

