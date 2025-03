Los mercados festejan por adelantado el acuerdo con el FMI

Todavía sin acuerdo firmado y con la negociación en marcha, el Gobierno se las ingenió a lo largo de la semana para dar a entender que ya tiene todo cocinado con el FMI. Y los mercados festejaron aún sin haber visto un solo renglón. Los bonos argentinos completaron una buena semana y, para sorpresa de muchos, el riesgo país perforó los 700 puntos tras haber tocado los 780 pocos días antes.

El escándalo desatado por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA impactó en la imagen presidencial, situación que exigió una rápida respuesta. Un gol en contra solo puede ser compensado con otro a favor. El respaldo de Donald Trump a Javier Milei hace un par de semanas tuvo ese sentido, lo mismo que los anuncios relacionados al FMI, aún cuando todavía no está el acuerdo.

El Gobierno no podía darse el lujo de dejar que pasen más semanas sin alguna referencia concreta al avance de las negociaciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue hablando de un entendimiento “en el primer cuatrimestre”. Pero fin de abril queda muy lejos luego de lo sucedido con la criptomoneda y la situación de gran nerviosismo que atraviesa Wall Street.

Tanto a través del comunicado de prensa oficial del jueves como después con una nota firmada por el Presidente, quedó claro que el objetivo principal es fortalecer las reservas netas, que según estimaciones de Fernando Marull siguen siendo negativas en casi USD 4.000 millones.

Respecto al monto que el Fondo estaría dispuesto a desembolsar de entrada, las cifras varían pero se habla de números relativamente generosos. Un banco de inversión indicó una cifra equivalente a USD 20.000 millones. Pero las especulaciones de fuentes cercanas al equipo económico son algo más cautelosas: hablan de entre USD 12.000 y USD 15.000 millones. Además del repago al propio Fondo, el Gobierno también ganaría poder de fuego para seguir interviniendo en el mercado cambiario al menos en los próximos meses.

Buena noticia

El avance de las negociaciones es buena noticia para los bonistas por varios motivos. En primer lugar, despeja dudas respecto al pago de deuda de julio, cuando vencen otros USD 4.500 millones (cifra similar a la de enero pasado).

Pero lo que más entusiasma al mercado es la posibilidad de avanzar en la salida del cepo cambiario, algo en lo que se hace especialmente hincapié. Tanto el Gobierno como el propio FMI coinciden en que el final del proceso debería ser la normalización cambiaria, como un paso decisivo para atraer nuevas inversiones.

Si bien hay ya pistas sobre cómo sería el final del recorrido, es decir la liberación de las restricciones cambiarias, todavía hay muchas dudas sobre cómo se llegará a ese momento. ¿Se mantendrá o no el esquema tal como está vigente hoy hasta ese momento?

Mucho ruido y poca info

No hay, sin embargo, demasiada información sobre este punto, sino puras especulaciones. Algunos señalan que podría reducirse gradualmente el dólar “blend”, que permite a los exportadores liquidar el 20% a través del mercado contado con liquidación. Pero Caputo no comparte esta idea, porque precisa mantener una buena oferta de divisas para evitar que salte el tipo de cambio.

Otros señalan que podría aliviarse más el acceso a las empresas para las importaciones, ya que todavía se exigen 30 días de plazo para conseguir dólares oficiales. Parece algo menor, pero sigue representando un problema para una gran cantidad de empresas que no tienen tanto margen de financiamiento con proveedores.