Los millones de dólares que perdería Jennifer Lopez por su romance con Ben Affleck

La imagen de la cantante se vería perjudicada por las supuestas denuncias que comienzan a salir a la luz en contra del actor, lo que le implicaría perder importantes contratos

Es la pareja del momento y no hay lugar donde no se hable de ellos: Jlo y Ben Affleck se llevan las miradas de todos en los Estados Unidos, pero también en el mundo entero. Según las imágenes que ellos mismos se ocuparon de divulgar, parece que se irían a convivir juntos a Los Ángeles, ya que algunas fuentes revelaron que la cantante oriunda de El Bronx estaría buscando colegio para sus hijos en la zona donde reside el actor.

A pesar de este buen comienzo para esta segunda vuelta del amor, empezó a trascender que existe gran preocupación por parte de altos ejecutivos de Netflix por las supuestas denuncias que comienzan a salir a la luz en contra del actor y que pueden llegar los medios de una manera feroz. Además, él fue muy amigo de Hervey Weinstein, condenado a 23 años de cárcel por los delitos de abuso sexual reiterado. Incluso, la actriz Rose McGowan aseguró en un reportaje exclusivo con el diario New York Times que Ben conocía perfectamente los crímenes del productor cinematográfico y que mintió al aseverar que no sabia nada al respecto.

Si denuncian a Affleck, la intérprete de “Let´s Get Loud” se vería en el ojo de la tormenta, lo que generaría una controversia con la plataforma de streaming y el riesgo de perder el contrato que tiene con ella por 150 millones de dólares para producir sus películas y documentales. Asimismo, otro de los problemas que preocuparían a JLo es que directivos del equipo de su firma cosmética dijeron bajo reserva que hay una gran inquietud por su vinculación con Affleck, hecho que perjudicaría a la marca con la consecuente caída de las ventas.

Sin embargo, la relación entre ellos parece estar mejor que nunca. La semana pasada, decidieron mostrarse en público por primera vez llegando al restaurante del hotel Pendry en West Hollywood. En las fotografías se los podía ver felices y disfrutando de la compañía del otro e incluso, en un momento, la cantante de “On the Floor” apoyó su cabeza en el pecho del director de Argo. Previamente habían estado juntos en Miami, en la mansión que J.Lo alquiló para ella y sus hijos. Tras ese breve descanso, Affleck voló de regreso a Los Ángeles, mientras que López permaneció allí, pero luego regresó la costa oeste para reencontrarse con el actor.

Ambos protagonizaron una intensa historia de amor que comenzó en el set de Gigli en 2002. Se comprometieron ese mismo año y decidieron casarse en septiembre de 2003, pero días antes de la boda, la pareja la canceló. Unos meses después, se separaron. En abril de este año comenzaron a verse nuevamente, luego de que J.Lo terminara su compromiso con Alex Rodriguez tras cuatro años de relación. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos, y esperamos seguir siéndolo”, dijeron en una declaración conjunta en ese momento. El romance comenzó cuando ella estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con su Rodriguez, quien, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del noviazgo de su ex.

Los primeros encuentros fueron en la casa de la cantante en Los Ángeles y lejos de la prensa. Unas semana después, Ben invitó a su novia a un centro de esquí en Montana. Fueron encontrados por los paparazzi, y las fotografías confirmaban la reconciliación.

