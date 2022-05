«Los módulos no son un regalo del Estado; debe existir un control»

Compartir

Visitó ayer el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino de la UCR, Gerardo Piñeiro quien habló de la construcción de módulos habitacionales y lamentó que se hagan sin ningún tipo de control. «Todos los formoseños nos tenemos que involucrar, porque no es un regalo de Dios, sino que se puede hacer por la plata que invierte el Estado para una política habitacional para la gente que está en situación vulnerable», sostuvo.

Primero comentó que «hay estándares en materia de la construcción en los que está adherido el Instituto Nacional de la Vivienda, los Institutos Provinciales de la Vivienda, los Municipios, que son establecidos por el INTI y las Normas IRAM que hacen que la vivienda tenga un proyecto de viabilidad en el tiempo y de bienestar y seguridad para las familias que la van a habitar. Formosa no solo construye sin respetar las normas de urbanismo municipal, sino que tampoco respeta los estándares establecidos».

Dejó en claro entonces que «ni siquiera los particulares podemos construir por debajo de esos estándares, entonces mucho menos lo puede hacer el Estado».

Expuso que en Formosa actualmente los módulos habitacionales «los ejecuta el Ministerio de la Comunidad», pero «cuando se empezó a hacer este tipo de programa tenía una vigencia municipal, después la provincia empezó a administrar los módulos y lo hace a partir de un ministerio».

«Estos módulos que se están haciendo últimamente tienen una carencia técnica y de seguridad impresionante donde no solo estamos hablando de una cuestión legal, si rellenaron o no, si pasó por la Municipalidad el plano o si existe una política de desarrollo urbanístico; ya no hablamos de eso, sino más bien de que las construcciones que está haciendo el Estado son un riesgo potencial para la vida de quienes habitan ahí, porque no cumple con ninguna de las técnicas de seguridad para el desarrollo de la vida», continuó diciendo el edil y lanzó: «esto en derecho serían los vicios ocultos que tienen las cosas; esto lo controla el Estado provincial, la Municipalidad no tiene ningún tipo de injerencia».

Seguidamente, asintió el concejal que «la solución del problema en principio es que el Estado tiene que controlar, hacer las obras de infraestructuras previas, tienen que levantar los terrenos para que la gente no se inunde, si no lo hicieron antes lo deben hacer ahora».

«La gente está pidiendo que se hagan los rellenos que se tienen que hacer. Vamos a presentar un pedido al Ministerio de la Comunidad como administradora y ejecutora de los módulos, y vamos a plantear que se le reconozcan los daños y perjuicios que le provocaron a los vecinos por todas las inversiones no realizadas por el Estado y estar inundados cada vez que llueve», insistió.

«Lo que tenemos que entender es que mas allá de que la gente vaya a vivir ahí esté verdaderamente fuera del sistema, que no pueda pagar una vivienda, un alquiler, etc, que la única forma que tiene de tener un techo propio y a partir de ahí dignificar su vida es a través de este programa provincial que es de los módulos habitacionales, el tema concreto es que en cada una de estas construcciones hubo un Estos que pagó, el pueblo lo pagó, no es un regalo de Dios, esto es la administración de una política pública y la administración de los bienes y fondos del Estado, y lo están haciendo empresarios a fines, entonces se tiene que exigir que se hagan con materiales de calidad, con una forma técnica de calidad y como corresponde, porque para eso se les pagó», insistió.

«Esto es plata que invierte el Estado para una política habitacional para la gente que está en situación vulnerable. Todos los formoseños nos tenemos que involucrar», cerró Piñeiro.

