Los motivos por los que Celina Rucci renunció a «Incorrectas» y se mudó a Nueva York

Celina Rucci decidió empezar el 2020 con una nueva vida. Renunció a su trabajo como panelista del programa Incorrectas, armó las valijas y se mudó a la ciudad de Nueva York. El amor y las ganas de estudiar fueron los motivos que la llevaron a irse de la Argentina.

En Instagram, la modelo anunció la noticia a sus seguidores: “¡Hola amores! ¡Quiero compartir con ustedes que hoy me despedí de mis compañeras de @incorrectas con todo el amor del mundo, fue un trabajo increíble, gente maravillosa a la cual voy a querer toda la vida! Voy aprovechar la oportunidad que se me dio para estudiar, algo que tengo pendiente desde hace muchos años. ¡Gracias por tanto!”.

Más tarde, Celina tuvo una charla a través de Skype con Moria Casán para contar más detalles de su nueva pareja, un rosarino llamado Federico que es médico y trabaja en los Estados Unidos. “Tengo un compañero que pensé que solo existía en mis sueños… Uno tiene que aprovechar cuando aparece un caballero así. Con una mano en el corazón, no he tenido mucha suerte en el amor”, admitió.

Luego, contó detalles de cómo se conocieron: “A Federico le tengo una admiración porque es un gran profesional, es el número uno en cirugías de columna y cuello. Es rosarino y se vino acá hace muchos años a ejercer su profesión. Él operó a Daniel Vila, el esposo de mi amiga Pamela David. Hace diez años, yo le hice un poco de gancho a ellos y después Pamela me dijo que me quería presentar a un hombre que consideraba indicado para mí”.

Al principio, la ex panelista no quiso saber nada de tener una cita a ciegas, pero finalmente accedió a conocerlo y fue amor a primera vista. “Me encantaron sus ojos verdes”, señaló sobre su actual pareja, con quien mantuvo una relación a distancia al comienzo y luego decidió apostar a la convivencia en los Estados Unidos.

“Yo no puedo creer la humildad que tiene mi pareja, Federico, siendo lo groso que es, lo inteligente que es”, aseguró Rucci. Cuando le consultaron si le gustaría casarse más adelante, respondió: “A esta altura de mi vida no necesito un papel”. En cuanto a la posibilidad de ser madre, señaló: “Yo estoy más para ser abuela… no lo digo por la edad. Fui mamá a los 18 años. Pero me da fiaca empezar con los pañales”.

También relató que estudia inglés 6 horas por día en un instituto y recibe la ayuda de un profesor particular. “El estudio me lleva mucho y me cuesta. Acá hablan todo de corrido y cortadito. Yo tengo la base del inglés británico. Por eso cuando llegás acá te cuesta el doble. Le estoy poniendo mucha garra a eso”, explicó.

De esta manera, Celina se mostró muy feliz por esta nueva etapa en su vida, acompañada por su nuevo amor. Además, aseguró que su estadía en los Estados Unidos no es definitiva ya que tiene previsto viajar a la Argentina continuamente. Su próxima visita sería en marzo para poder visitar a su madre y estar cerca de sus amigos y seres queridos.