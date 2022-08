Los movimientos sociales oficialistas creen que los quieren auditar y «estigmatizar» por la decisión de competir en 2023

Compartir

Linkedin Print

El Movimiento Evita decidió realizar un armado electoral para competir por intendencias, concejos deliberantes y diputaciones provinciales. Después de esa decisión, se anunció una auditoría sobre programas como el Potenciar Trabajo. Por primera vez critican al ministro de Desarrollo Social

Los movimientos sociales aliados al gobierno, sobre todo el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, creen que las auditorias sobre los programas, como el Potenciar Trabajo, anunciada por funcionarios del Frente de Todos, y la “estigmatización” que en los últimos meses han recibido desde un sector del oficialismo, es en represalia por la construcción de un partido político para competir en el 2023 y presentar batalla en municipios del conurbano y legislaturas provinciales.

Varios de sus máximos dirigentes ya no ven en el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a un aliado en el mundo de la economía popular, sino al intendente en uso de licencia de Hurlingham alineado con sus pares en el conurbano y que “realiza una pésima gestión y persigue a los movimientos populares”.

Es la primera vez desde que reemplazó en el cargo al actual diputado nacional Daniel Arroyo, que dirigentes que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a través de sus organizaciones, critican y cuestionan de manera casi despiadada a Zabaleta.

“Lo único positivo de Desarrollo Social es el programa Potenciar Trabajo y lo combaten porque disputan el territorio con los movimientos populares y han elegido al Evita como el enemigo y la verdad, es una vergüenza”, profundiza un segundo referente social.

Tanto el Movimiento Evita como Somos Barrios de Pie son dos de las mayores organizaciones populares albertistas.

El presidente Fernández carece de trabajo en el territorio. Por eso, dirigentes del Evita como Emilio Pésico, Fernando Navarro y Daniel Menéndez (los tres funcionarios nacionales); Gildo Onorato y, entre otros, Esteban Gringo Castro, el secretario general de la UTEP, son su soporte y su voz en la provincia de Buenos Aires.

Los ejemplos sobran. Cuando el Frente de Todo perdió por más de cinco puntos las elecciones PASO ante Cambiemos en territorio bonaerense, fueron la mayoría de las organizaciones nucleadas en la UTEP las que salieron a buscar votos puerta a puerta.

Castro, en persona, invitó al jefe de estado a su casa de Luján, lugar donde funciona el Movimiento Misioneros de Francisco, para acercarlo a los vecinos y darle un baño de barrio y conurbano.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner los fustigó a través de cartas públicas y habló de “funcionarios que no funcionan”, Pérsico anunció una movilización a Plaza de Mayo que finalmente bajó a pedido del kirchnerismo para no seguir fomentando la brecha.

Cuando perdió las elecciones legislativas, la UTEP organizó una masiva concentración en un estadio para relanzar su gestión. Y los hitos continúan.

El Evita, con Pérsico y Navarro a la cabeza, anunciaron públicamente la construcción de un partido político para competir en 2023 el 22 de junio pasado.

Fue después de las críticas que la Vicepresidenta de la Nación realizó dos días antes, el último 20 de junio, cuando cuestionó a Fernández por la “tercerización” de las políticas sociales al dejarlas en manos de organizaciones con el Evita.

Compartir

Linkedin Print