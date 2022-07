Los movimientos sociales se volvieron a movilizar para pedir trabajo al gobierno

Compartir

Los movimientos sociales no cesan sus marchas en todo el país en reclamo de la apertura de programas sociales y laborales como Potenciar Trabajo. Ayer, la gran mayoría de ellos se concentró frente a diferentes municipios, mientras que en la ciudad marcharon hacia Casa de Gobierno.

“Esta marcha tiene que ver con un acuerdo a nivel nacional para el pedido concreto que tiene que ver con el trabajo, con la posibilidad de acceder a algún ingreso que determine una proyección de algún emprendimiento económico que nos permita subsistir de la mejor manera porque lamentablemente hoy los planes asistenciales se han parado totalmente y seguimos recibiendo personas con pedidos de posibilidades de acceso a algún tipo de ingreso económico. Esta es la realidad”, expresó Antonio Nievas, referente de Libres del Sur, al Grupo de Medios TVO.

La manifestación congregó a diferentes movimientos sociales que marcharon por las calles céntricas hasta llegar a Casa de Gobierno a presentar sus pedidos. Además de ello, también denunciaron irregularidades en el manejo de programas sociales existentes en algunos municipios. “Nosotros tenemos información de gente en el interior de la provincia, por ejemplo, de que en realidad no reciben sus tarjetas, alguien las maneja», sostuvieron.

En ese sentido, Nievas indicó que algunos programas similares al Potenciar Trabajo se encuentran bajo órbitas municipales. “Los municipios en algún momento manejaron lo que era un programa de trabajo, eso se degeneró mediante el manejo de punteros políticos que a su vez también hacían sus cosas chantas. «Tenemos jóvenes en los municipios y los están súper explotando, los hacen trabajar prácticamente 8 horas y a algunos les pagan $5.000. Reparten el potencial en 3 personas», señaló.

Y continuó, «es la realidad de una política económica que expulsó a muchísima gente, ya sabemos lo que significa eso. Aquí mismo, más del 50% de los planes sociales están ligados a políticas del Gobierno Provincial, eso lo sabemos. Hay un montón de manejos que se están haciendo, eso sería subordinar una vez más a las políticas que tienen que ver con el manejo clientelar o en todo caso hace la diferencia favoreciendo a las políticas de Gobierno».

Más allá de la responsabilidad o los malos manejos de los programas según denunciaron, desde la marcha reiteraron que la actual situación económica es consecuencia de la deuda y los acuerdos con el FMI.

«Acá lo que tenemos que ver es que hay gente que se ha robado miles de miles de millones de pesos al pueblo argentino y jamás nadie fue preso, ni siquiera está acusado de haber llevado plata a paraísos fiscales. Ahí está el problema de nuestro país, el haber contraído semejante deuda y dejarnos al borde del abismo, unos son responsables y otros prácticamente avalaron lo que hicieron los anteriores”, manifestó Nievas.

La situación económica parece agravarse y no sería la última manifestación de este grupo de movimientos sociales. Antes de conocerse los datos de inflación ya adelantaron que su índice de precios, medido a través del ISEPCI, reveló una Canasta Básica Total que supera los 109 mil pesos.

«Quiere decir que nosotros tenemos, sobre todo acá en Formosa, muchísima gente por debajo de la línea de pobreza, pero lo más triste es que tenemos gente que ha caído en la mendicidad», finalizó diciendo Nievas.

