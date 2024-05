Los números de la Copa LPF 2024: la competencia de los equipos y el acompañamiento del público

La competencia, que finalizó con Estudiantes campeón, tuvo a muchos equipos con chances de clasificación hasta el final de la etapa regular. Los datos que dejó una nueva edición de la competencia.

La Copa LPF 2024, que tuvo a Estudiantes de La Plata como campeón, dejó números importantes que demuestran la competitividad de los equipos participantes y también el acompañamiento del público que registro buenas cifras en la etapa de playoffs.

En primer lugar y en lo que respecta a lo deportivo, cerca del 70% de los equipos pelearon por la clasificación en la anteúltima fecha y casi el 50% llegaron con chances de acceder a playoffs en la última jornada. Además, permitió a más clubes participar de las instancias definitorias: en esta edición se sumaron Estudiantes, Vélez y Argentinos Juniors.

Por otro lado, el público acompañó con buenos números en la fase final con un formato de partidos en estadio neutral y con las dos parcialidades, con un incremento del 18% respecto de la temporada anterior. Fueron casi 175 mil los espectadores que presenciaron los partidos de cuartos, semis y final.

Además, mientras en el semestre pasado el 82% de los asistentes eran socios de los clubes, el número ascendió al 93% esta temporada, lo que también demuestra la adhesión de los hinchas a sus respectivos clubes.

Luego, la Liga destaca que la programación de los encuentros fue clave «apuntando a posicionar la mayor cantidad de partidos en el día y horario tradicional del fútbol: domingo a las 15:30». A su vez, señala que la participación de las dos hinchadas se implementó no solo por el folclore, «sino también para mostrar que éste país cuenta con infraestructura, organización y capital humano para armar este tipo de shows con calidad de nivel mundial».

En tanto, la LPF manifiesta que el fútbol es importante para fomentar la economía y el turismo. «Trasladarse más de 200 micros entre dos parcialidades (eso ocurrió en River–Boca, Vélez–Godoy Cruz, Argentinos Juniors vs Vélez, Boca–Estudiantes y Estudiantes–Vélez) no sólo es un gran ejemplo de lo que mueve este sector, sino también de lo que hace trabajar a otras industrias», puntualizan.

Entre los siete partidos de playoffs «se recaudaron más de 4 mil millones de pesos, los que son repartidos en su totalidad y exclusividad entre los clubes qué participan». A su vez, el informe explica que Estudiantes «más allá de lo que percibirá el club por haber ganado los 4tos, las semis y final -que equivale al 70% del resultado económico de cada partido- además se hizo acreedor a un cupo en la zona de grupos de la Copa Libertadores 2025, situación que le otorga un ingreso económico garantizado que ronda los 4 millones de dólares por jugar los primeros 6 encuentros de su zona; además también percibirá los 500 mil dólares por haber levantado la Copa Sur Finanzas 2024. Es decir que, como mínimo, el título le significó a los Pinchas más de 4 millones y medio de dólares».

«El fútbol ha mantenido inalterable el precio de las entradas generales (populares). Esto no sólo durante la etapa regular de la competencia (desde enero a abril se ha mantenido en los 9.900 pesos) sino también en las instancias finales», remarca el comunicado.

Por último, la Liga destacó que el fútbol «promueve la unidad» y no solo de lo discursivo, «sino también en todo lo que se ha visto en estos partidos finales, donde simpatizantes de ambos clubes han compartido rutas, aviones, hoteles, restaurantes». «En esta Copa Sur Finanzas 2024, más que nunca, los hinchas y equipos fueron rivales, no enemigos», concluyen.