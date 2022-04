Los números de UPCN San Juan Vóley, un histórico campeón de LVA RUS

Compartir

UPCN San Juan Voley rompió las estadísticas de la LVA RUS al lograr su noveno campeonato de Liga Argentina y marcar un hito en la disciplina. Además, sumó su título número 23 y de esa manera confirmó que es el club más ganador en menos tiempo en la historia del vóleibol nacional. En tanto, este certamen dejó números más que positivos para el multicampeón, con casi 80% de efectividad en el acumulado de fase regular y play off.

UPCN fue de menor a mayor en la temporada 2021/22 y la Liga fue parte de ese proceso también. Los actuales campeones terminaron terceros en la fase regular, con 15 partidos ganados y 5 perdidos. Luego, en play off eliminaron a River en cuartos de final en una serie que ganaron 2-0, mientras que en semifinales repitieron ante Mutual Policial (2-0). Ya en la final, con el cruce al mejor de cinco, UPCN superó a Ciudad Voley por 3-1. Es decir que durante la Liga disputó 28 partidos y ganó 22, por lo tanto tuvo un contundente 78,5% de efectividad.

Además, en el equipo ideal de la LVA RUS, UPCN tuvo cuatro representantes, más el MVP de la definición: Sebastián Brajkovic fue el mejor armador, Federico Pereyra el mejor opuesto, Manuel Armoa fue uno de los mejores receptores punta y Nicolás Perren, el mejor líbero, además que Armoa Morel fue elegido el Jugador Más Valioso de la serie final.

Por su parte, con la novena Liga, el club ostenta 23 títulos oficiales, tanto locales como internacionales. Puntualmente con la Liga Argentina, no sólo es el primer club en tener nueve estrellas y superar a Bolívar Voley, sino que además seis de ellas fueron en forma consecutiva, lo que también representa un logro sin precedentes en el país.

A su vez, es el único club argentino en contar con dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Clubes, tras cinco participaciones (cuatro de ellas consecutivas).

En tanto, UPCN jugó desde 2009/10 hasta 2016/17 todas las ediciones del Campeonato Sudamericano de Clubes. Es decir que fueron ocho participaciones ininterrumpidas y en cada una accedió al podio, además de ganar dos veces el título, en 2013 y 2015, que tampoco tiene antecedentes en el vóleibol nacional. Tras ausentarse en la edición 2018, obtuvo el subcampeonato en 2019 y 2020 tras perder en ambas ocasiones ante el entonces heptacampeón Sada Cruzeiro, de Brasil. En la actual temporada optó por no jugar el certamen para priorizar la Liga Argentina.

