Los octavos de final: Boca Juniors con Talleres y River Plate visitará a Racing

Este lunes se cerró la última fecha del Torneo Clausura y se confirmaron los ocho cruces de octavos de final en la instancia de eliminación directa. Además, se determinaron los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana vía Tabla Anual, mientras que el descenso ya estaba confirmado después de que San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza perdieran la categoría.

Las miradas estuvieron en los tres partidos que se disputaron en primer turno, donde se jugaron los pasajes a octavos en la Zona B. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegaron al final con 19 puntos y necesitan ganar sí o sí para pasar de ronda, aunque el primero tenía ventaja sobre el resto por tener mejor diferencia de gol.

Finalmente, Belgrano igualó 0-0 con Unión de Santa Fe y no pudo acceder a los octavos de final, mientras que el Tatengue avanzó como segundo en su zona, superando por diferencia de gol a Racing, que deberá jugar ante River los octavos de final.

Huracán, por su parte, igualó con Barracas Central y también se quedó afuera no solo de los playoffs sino también de la zona de Copa Sudamericana. El Guapo, en tanto, jugará los octavos del clausura, por el momento permanece fuera del torneo continental, aunque con una chance de ingresar. Este resultado benefició a Estudiantes de La Plata, que se clasificó como octavo a la siguiente instancia. El último partido del primer turno, Halcón cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado.

En tanto, Gimnasia goleó 3 a 0 como visitante a Platense y escaló al séptimo lugar en la Zona B. Con este resultado, Sarmiento quedó eliminado.

La jornada se inició el viernes con una victoria de Lanús por 3-1 ante Atlético Tucumán, que dejó al Granate en el segundo puesto de la Zona B, como escolta de Rosario Central, gracias al empate de Deportivo Riestra ante el Tomba. Con el punto, el Malevo se ubica tercero.

Con su empate ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo finalizó su campaña con 24 puntos y quedó en la quinta posición de la Zona B, además de sellar su boleto a la Copa Sudamericana 2026. En el cierre del sábado, Independiente venció 1-0 a Rosario Central en Avellaneda, lo dejó sin invicto y se permite soñar con clasificar a Copa Sudamericana, aunque deberá esperar una serie de resultados.

Todo siguió este domingo con dos encuentros correspondientes a la zona B. Uno de estos se disputó en Liniers: Vélez Sarsfield igualó 0-0 con el necesitado River Plate. El Fortín no pudo superar a Riestra en el tercer puesto, mientras que el Millonario, que ya tenía su boleto a los octavos de final confirmado, tampoco pudo escalar al quinto lugar, que quedó en poder de San Lorenzo. Además, el equipo de Gallardo perdió la oportunidad de superar a Argentinos Juniors y meterle presión, ya que el Bicho lo aventajaba por un punto en el puesto de Repechaje a la Libertadores. Sin esa mochila a cuestas, los de La Paternal le ganaron a Estudiantes en La Plata y estiraron la distancia sobre la Banda.

Por su parte, Instituto y Talleres también empataron sin goles en el clásico cordobés. La Gloria ya no tenía chances de meterse en los playoffs, pero complicó a la T que igual ya tenía asegurada su presencia en los octavos de final.

La jornada del domingo bajó el telón con cuatro partidos en simultáneo: Boca Juniors-Tigre, Estudiantes de La Plata-Argentinos Juniors, Newell’s-Racing y Central Córdoba de Santiago del Estero-Banfield.

Estos cuatro enfrentamientos definieron las posiciones finales de la zona A, donde todos los equipos estaban considerablemente igualados en puntos. El Xeneize, que venció a Tigre en La Bombonera, ya tenía asegurado su lugar en los playoffs y se quedó con la cima de la zona, con 29 puntos.

El duelo entre Estudiantes y Argentinos se destacó, ya que ambos necesitaban ganar para meterse en los octavos de final. El Bicho, con el repechaje a la Copa Libertadores asegurado, ganó y accedió a playoffs. El Pincha igualmente se clasificó como octavo gracias al empate de Barracas con Huracán.

Al mismo tiempo, Racing visitó a Newell’s en Rosario con el objetivo de ratificar su puesto en zona de clasificación a los playoffs y Copa Sudamericana. Lo logró, ya que se impuso por 1-0. Además, tanto Central Córdoba como Banfield intentaron hacer lo propio: el empate privó al Taladro de meterse en la siguiente instancia.

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales serán en el estadio del equipo mejor ubicado en la zona de grupos: en los tres casos en caso de igualdad habrá un suplementario de 30 minutos y si persiste el empate se definirá en los penales. La final será en un recinto neutral (estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero) el sábado 13 de diciembre.

En relación a la Tabla Anual, Rosario Central (66) y Boca Juniors (62) se aseguraron de antemano los boletos directos a la Copa Libertadores 2026 y Argentinos Juniors (57) el puesto de Repechaje; mientras que River Plate (53) quedó relegado al cuarto puesto. El detalle es que si salen campeones el Canalla, el Bicho o el Xeneize del Clausura, se liberará un cupo directo al máximo certamen continental.

En cuanto a los clasificados hasta el momento a la Copa Sudamericana, se encuentran dentro del certamen, River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. Pero también cuentan con chances Barracas Central e Independiente.

LOS CRUCES DE

OCTAVOS DE FINAL