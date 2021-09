Compartir

Linkedin Print

Vivimos en un mundo donde el que no estudia no tiene oportunidad y no debería ser así. Conozco muchos jóvenes que sin haber terminado el secundario por diversas razones, saben instalar aires, hacer construcción, electricidad pero no consiguen trabajo. Muchos de ellos por la falta de oportunidades, entran en depresión y caen en las drogas. Es ahí donde el estado debe estar presente, pero estas cosas no ven los funcionarios…

Compartir

Linkedin Print