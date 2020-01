Los padres de Camila Brignole esperan el cambio de carátula y que la joven salga en libertad

Compartir

Linkedin Print

Marcela Pucheta y Norberto Brignole, padres de Camila Brignole, la joven formoseña que se encuentra detenida desde diciembre del año pasado acusada por «intento de homicidio» en la causa que investiga los disparos con arma de fuego a la casa del hijo del intendente de Ibarreta Adán Jarzynski, que había sido novio de la joven, en diálogo con el Grupo de Medios TVO hablaron sobre la situación procesal de su hija y volvieron a reclamar por su libertad ya que aseguran no hay pruebas suficientes que la comprometan como autora de este hecho.

«Hemos cambiado de abogados, esperamos el cambio de carátula, queremos que nuestra hija salga en libertad, ya que seguimos en la misma situación, ella sigue detenida sin una prueba contundente para esa carátula, sigue detenida por sospecha, ya han vencido todos los plazos y seguimos en la misma situación», comenzó diciendo Pucheta.

Asimismo contó que «han hecho nuevas detenciones en el marco de la investigación de la causa, este fin de semana detuvieron a dos personas, tienen que declarar tratando de justificar la carátula, ellos tratan de buscar a como sea, como dé lugar un culpable para justificar lo que han hecho y este miércoles tiene que declarar una de estas personas, yo supongo que tras esta declaración la justicia tiene que tomar una decisión».

En ese marco relató que «está detenido un amigo de los chicos y un señor que hace trabajos tanto en la casa de mi hija como en la mía, él hacía trabajos de limpieza, de pintura, se rebusca, como persona humilde hace de todo un poco y lo detuvieron el fin de semana, en este caso lo lamentable es el nivel de violencia que usaron en esta casa, rompieron las puertas, le pegaron a una mujer un codazo, muy feo lo que hicieron habiendo niños, un hombre de 82 años, la señora de este hombre es muy enferma, un abuso de poder y una violencia innecesaria», denunció.

Por su parte Norberto Brignole manifestó que «acerca de la demora de esto pienso que mucho tiene que ver el tema de la feria judicial pero de todas maneras los plazos legales para el cumplimiento de la definición de la causa ya se cumplieron, se han hecho presentaciones inclusive se ha hecho una presentación en reclamo por letargo de justicia, no responden a los requerimientos legales que se hacen, siguen buscando algún tipo de prueba que es lo que en este tiempo tratar de justificar, la última carátula es de tentativa de homicidio y además por la promesa remuneratoria que tampoco han podido justificar esta acusación, hasta ahora la verdad es una injusticia que mi hija siga detenida sin tener una respuesta por parte de la justicia, la causa o la razón por la cual se la sigue teniendo detenida cuando en realidad tendría que estar en libertad aunque la causa siga su proceso normal, lo que vemos es que en todo este tiempo han tratado de generar algún tipo de prueba para justificar esta carátula, hasta ahora nosotros no tenemos conocimiento de que eso se haya podido lograr, incluso hay dos últimas dos detenciones que hicieron el viernes para hacer declarar el miércoles con un nivel de violencia injustificado contra personas que no tienen nada que ver, la verdad es mucha injusticia cometida y no tenemos respuesta por parte de la justicia».

Al ser consultado sobre por qué cree que hay tanta «saña» contra su hija, Brignole expresó que «nosotros no queremos hacer ningún tipo de evaluación porque tampoco queremos acusar sin tener pruebas, lo único que nos interesa y por lo que estamos luchando y tratando de lograr es la libertad de nuestra hija, eso es el motivo fundamental, después en el tiempo con los distintos procesos, instrumentos legales que tenemos estaremos haciendo los trámites legales que correspondan para cada caso, pero en este momento nos interesa la libertad de nuestra hija, hay un empecinamiento, una actitud de seguir teniéndola detenida buscando algún tipo de elemento para justificar su detención, eso es lo que a nosotros nos preocupa porque ya va más de un mes que la tienen detenida sin pruebas».

«Hemos solicitado el cambio de carátula teniendo en cuenta toda la situación, pero tampoco responden, siempre existe solo silencio», explicó.

«Estas personas detenidas durante el fin de semana van a declarar este miércoles y la verdad que estamos a la expectativa de ver qué más sigue, porque hay una situación particular de mi hija con el ex novio y por otro lado está tema del tiroteo a la casa que no tiene nada que ver con mi hija y a ella se la involucra con eso, esas son las cosas que no entendemos. La denuncia es por sospecha, ni siquiera se hizo una investigación para determinar quién disparó, no se busca el arma con el cual se efectuaron los disparos, tampoco se allanó la vivienda lindera desde la que se tiró porque no fue desde la calle sino que desde una vivienda, todo ese tipo de situaciones no se investigan por ese lado, solamente se busca seguir teniéndola detenida a Camila y esa es nuestra indignación», finalizó.