«Los países que a mí me gustan valoran la experiencia»: Silvia Lospennato cruzó a Milei por la idea de «jubilar» a Macri de la política

La legisladora porteña electa del PRO defendió el rol del expresidente, y aseguró que «es un líder que nos enseñó mucho». Sobre un posible acuerdo con LLA para la provincia de Buenos Aires, marcó: «No tenemos la misma agenda».

La diputada nacional y legisladora porteña electa del PRO, Silvia Lospennato, contestó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien esta mañana dijo en una entrevista que Mauricio Macri «está grande y hay cosas que ya no entiende».

Al respecto, Lospennato señaló que «los tiempos de la vida política de cada uno los decide uno y Mauricio Macri es para los que formamos parte del PRO un líder que nos enseñó mucho y nos sigue enseñando».

«En los países que a mí me gustan, a los expresidentes siempre se los escucha, se los valora, se los respeta, espero que eso siga pasando en Argentina», expresó la diputada nacional en Radio Mitre.

En ese sentido, señaló que «en la calle veo el respeto y el cariño de la gente al expresidente, inclusive quienes no lo votaron» y valoró que Macri «hoy se puso en un lugar de formar nuevas generaciones y ojalá estemos a la altura de algún día seguir ese legado».

Sobre un posible acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para la provincia de Buenos Aires, Lospennato afirmó que el partido amarillo «tiene algo distinto, no tenemos la misma agenda que LLA y creo que una democracia se construye con miradas diferentes donde los ciudadanos puedan elegir lo que más les representa».

Sobre los resultados de este domingo, en los cuales el PRO quedó tercero, la legisladora electa expresó: «Yo sabía cuando acepté encabezar esta lista que era un desafío difícil. Intenté hablar de la ciudad, pero la elección se nacionalizó. Una mayoría de porteños le dijo que sí a la propuesta nacional, porque no hubo propuestas para la ciudad de Manuel Adorni».

Además, advirtió que «fue muy poca gente a votar y eso es un llamado de atención para todos porque mucha gente dijo que nada le gusta o directamente se resignó y su voto no va a cambiar nada, que es el peor de los escenarios. Espero que no sea eso».

«Los porteños han decidido que otros tengan más responsabilidad, espero que la asuman», marcó.

Y agregó: «Sigo creyendo en mi partido, en los valores del PRO, las formas de gestionar y hacer política, y voy a seguir expresando eso».