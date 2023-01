Los particulares pedidos de Bielsa que llevaron al Everton a descartar su llegada como entrenador

El ex DT del Leeds United se reunió con el club de la Premier League pero no arregló los términos de su contrato

Cada vez que Marcelo Bielsa está sin trabajo, muchas son las ofertas que le llegan al DT rosarino que supo dirigir a la selección argentina. Luego de su paso por el Leeds United, equipo con el que logró ascender a la Premier League después de décadas de ausencia, varias fueron las ofertas que el entrenador argentino recibió para volver al trabajo.

El contacto más reciente que tuvo Bielsa para dirigir fue con otro conjunto inglés. El Everton, apremiado porque se encuentra en el anteúltimo puesto de la tabla de posiciones del torneo -sumó 15 puntos en 20 partidos- buscó al Loco para que se transforme en su DT con la idea de salir de la zona roja de una de las competiciones más importantes del fútbol europeo. Sin embargo, a la hora de sentarse a negociar con el rosarino -viajó desde Brasil hasta Inglaterra- no se pudo llegar a un acuerdo y finalmente fue Sean Dyche el seleccionado por la dirigencia.

Cuando los Toffees se arrimaron a Marcelo para realizarle la propuesta, lo primero que realizó el director técnico fue hacer una revisión de la plantilla para detectar qué necesitaba el club para adoptar su estilo de juego. Según informó el medio inglés TheSun, Bielsa consideró que el plantel era “demasiado lento principamente en defensa” para poder jugar al ritmo que le gusta al Loco: el Everton tendría que salir al mercado en busca de futbolistas para dejar contento al entrenador.

Además, el portal reveló que el rosarino habría pedido un contrato de tres años y medio con un salario de 10.5 millones de libras esterlinas anuales. Al asumir su objetivo era tomar el control de la Sub 21 y trabajar durante seis meses antes de dar el salto al primer plantel. Mientras tanto, sus colaboradores se encargarían de guiar al equipo rumbo a la permanencia en la Premier League. Este equipo estaría conformado por otros ocho directores técnicos y los futbolistas tardarían aproximadamente siete semanas en adoptar el estilo de juego de Marcelo.

Al poner en la balanza todos los requisitos de Bielsa, la dirigencia del Everton consideró que necesitan un entrenador que tenga impacto inmediado en la plantilla para comenzar a sumar puntos los antes posible y así quedarse en el máxima categoría del fútbol inglés. Por eso, en la ciudad de Liverpool confirmaron a Sean Dyche como nuevo técnico hasta junio de 2025. “Hay calidad en esta plantilla. Pero tenemos que hacerlos brillar”, agregó el seleccionado. Mientras tanto el regreso del Loco a un banco de suplentes, tendrá que seguir esperando.

