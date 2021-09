Los pibes de Martín López están en las semis del del Campeonato Mundial U21

Compartir

Linkedin Print

Los pibes de la Selección Argentina le ganaron un partido tremendo a República Checa por 3-2 (22-25, 25-22, 25-17, 22-25, 15-13) y se clasificaron a las semifinales del Campeonato Mundial U21 que se disputa en Italia y Bulgaria. Remontaron un 7-10 en el tie break para meterse entre los mejores cuatro del mundo y, con plantel casi idéntico al que logró el bronce en el Mundial U19 de Túnez 2019, irán por otra medalla.

El primer set fue parejo pero República Checa contó con una leve ventaja de la mano de Drahonovsky y Vodicka para el 8-6, diferencia que estiró a 16-13 y 18-15 frente a un equipo argentino que buscó a Armoa pero que no fue preciso en las oportunidades que tuvo. En el cierre el desarrollo fue similar y un bloqueo checo le dio el set por 25-22.

En el segundo parcial, República Checa siguió con un rendimiento parejo para una primera ventaja de 13 8 con una buena tarea en saque y bloqueo. Con mayor protagonismo de Gallardo, Argentina aprovechó un buen momento para empatarlo en 18 y con una buena tarea desde el servicio se despegó 22-20. En el cierre, Vidoni fue clave en el giro y la Selección se lo llevó 25-22 con una contra de Soria.

Argentina recuperó rápidamente un mal comienzo de tercer set y pasó a ganarlo 9-4 con gran volumen de juego y rendimiento en general. Más tarde, República Checa continuó sin poder meterse nuevamente en partido y la Selección no perdonó para seguir arriba 16-8. En el cierre, sumó Acosta y Argentina lo resolvió con tranquilidad por 25-17.

Después de un inicio de set parejo, República Checa creció en el trabajo en contraataque y también apretó con el servicio para despegarse 13-8.

En una rotación con Malaber al servicio y definiendo con Armoa, la Selección se arrimó 13-15 y luego volvió a sumar con el punta de UPCN para el 15-16. No obstante los europeos fueron más precisos en los momentos clave para el 19-16 y 24-20 y lo llevaron a tie break 25-22.

El quinto set empezó parejo, con sendos equipos lastimando con el saque para el 4-4, pero enseguida dos aces de Mikulenka hicieron que el conjunto europeo recupere la ventaja 9-6. Más tarde, contras de Armoa ilusionaron a la Selección, que pasó a ganarlo 12-11 para una definición ajustada en la que un gran bloqueo de Gallardo desató el festejo argentino 15-13.

Sintesis

Argentina: Pablo Urchevich (2), Wilson Acosta (4), Rodrigo Soria (), Agustín Gallardo (9), Manuel Armoa (27), Valentino Vidoni (18). Líbero: Tobías Scarpa. DT: Martín López. Ingresaron: Lorenzo Nieto (9), Luciano Aloisi (-), Lucas Ibazeta (-), Lucas Malaber (-), Ramsés Cascú (-).

República Checa: Simon Bryknar (4), David Kollator (3), Jakub Klajmon (9), Jan Vodicka (19), Matous Drahonovsky (15). Líbero: Matej Salek. DT: Jan Svoboda. Ingresaron: Jan Jirasek (1), Jiri Mikulenka (8), Petr Spulak (12), Daniel Rosenbaum (1).

Compartir

Linkedin Print