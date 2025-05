Los Piojos agotaron las entradas de la primera fecha de su show en River

Los fanáticos de Los Piojos lograron cumplir el sueño de volver a disfrutar a la banda unida luego de 15 años de espera. Con siete presentaciones en el Estadio Único de La Plata el pasado diciembre, una gira por algunas ciudades del interior y su presentación en el Quilmes Rock, hicieron vibrar a los piojosos. Sin embargo, se esperaba que los conciertos en el Parque de la Ciudad del 24 y 25 de mayo fueran los últimos, pero sorprendieron a sus fans con un último ritual piojoso.

Hace una semana anunciaron que el último encuentro sería en la cancha de River el 21 de junio. Las entradas salieron a la venta y en pocas horas lograron agotar todas las localidades, logrando un nuevo hito en su carrera. Ante la gran demanda y el fervor de sus fanáticos, la banda anunció una segunda fecha para el 22 de junio en el mismo escenario.

Este regreso fue tan esperado que las entradas para la primera presentación en River se vendieron en tiempo récord, destacando el impacto y la popularidad continua del grupo en la escena musical. Los seguidores de Los Piojos recibieron con entusiasmo la noticia de la nueva fecha, brindándoles otra oportunidad para disfrutar de su música en vivo.

El “Último Ritual Piojoso” se perfila como un evento inolvidable, reuniendo a miles de fanáticos para revivir los clásicos de la banda que marcó una era en el rock nacional. La venta de entradas para la segunda fecha ya está disponible, y se espera otro éxito rotundo en taquilla mientras Los Piojos preparan un espectáculo prometedor.

La banda no tardó en expresarse en las redes y dejaron en claro que tan solo habrá dos fechas para verlos en el Más Monumental: “¡Muchas gracias! ¡Agotaron un River en una hora! Los esperamos en el último ritual, el 22 de junio en River. No habrá más funciones“.

Esto se dio días después de que la banda comunicó que la fecha que tenían prevista no iba a poder ser. “Información importante, Los Piojos en River. Debido a la reprogramación del partido de eliminatorias entre Argentina y Colombia -inicialmente previsto para el 8 de junio en el estadio River Plate y trasladado al 10 de junio-, nos vemos obligados a mover la fecha de show de Los Piojos del 14 al 21 de junio. Las fechas de preventa y venta general se mantienen sin modificaciones”, decía el comunicado que publicaron en su cuenta de Instagram.

Tal como anunciaba el aviso, las entradas para el show en River estarán disponibles únicamente a través de All Access: primero con una preventa exclusiva para clientes Santander American Express el 14 de mayo a las 13, y luego en venta general desde el 15 de mayo a la misma hora. Con seis cuotas sin interés como forma de pago y el ritual piojoso intacto, la banda promete cerrar el círculo donde todo alguna vez comenzó. Porque, como escribieron en su anuncio: “El final se parece al comienzo”.

Este concierto será en el mismo lugar en el que se hizo la despedida el 30 de mayo del 2009, por lo que los recuerdos y la emotividad estarán a flor de piel para todos los presentes en el estadio.

La banda había soltado algunos indicios durante el jueves, con un misterioso video prometiendo un anuncio para las 12.57 de este día. El mismo horario, un código con sus fans, con el que habían anunciado el regreso. Esta vez, subieron un videoclip en el que se ve a los músicos trepados a la chata de un camión y planificando una pegatina, como en los comienzos. Luego de unos intentos fallidos, finalmente hacen contacto y coordinan el ok para iluminar la piojoseñal. En el cielo, el símbolo del infinito. Y en la tierra, en un paredón, el afiche con la cita obligada para todos los fans: 14 de junio en el Monumental.