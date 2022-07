Los piqueteros anunciaron una marcha y acampe en Plaza de Mayo si no se amplían los planes sociales

Compartir

La medida de fuerza está convocada para el próximo jueves 14

La Unidad Piquetera resolvió realizar una movilización con posible acampe en Plaza de Mayo, el próximo jueves 14, si el Gobierno no amplía los planes sociales. Ese mismo día, pedirán una “audiencia urgente” con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. La decisión fue votada esta mañana en las asambleas que el Polo Obrero (PO) y otras organizaciones realizaron frente a intendencias y gobernaciones de todo el país.

De esta manera la tensión entre las organizaciones de izquierda y el gobierno de Alberto Fernández llega a su máxima tensión. El pasado 12 de mayo ya habían realizado una multitudinaria Marcha Federal que culminó frente a la Casa Rosada, pero no acamparon.

La medida de fuerza, adelantada el miércoles por este medio, es como “consecuencia de la falta de soluciones del ministro (de Desarrollo Social) Juan Zabaleta ante nuestro pedido de la universalización o apertura de los programas sociales, trabajo genuino y aumento en el Salario Básico Universal que se toma para pagar el Potenciar Trabajo”, explicó Eduardo Belliboni, el líder del PO, a Infobae.

El miércoles, los referentes de la Unidad Piquetera y Zabaleta se reunieron durante más de una hora y media en busca de un acercamiento. El funcionario de Alberto Fernández volvió a negar la posibilidad de incorporar a más desocupados en el Potenciar Trabajo, que se otorga a casi 1.300.000 personas y se destina un presupuesto anual de más de dos billones y medio de pesos.

El ministro insistió en que la política del gobierno del Frente de Todos es reconvertir los planes sociales en trabajo genuino. Los piqueteros entienden que es una muy buena iniciativa, pero “impracticable”, por lo menos de forma masiva.

Zabaleta, en cambio, acordó “seguir con reuniones técnicas para avanzar con el financiamiento para máquinas y herramientas para cooperativas”, y reforzar la entrega de alimentos a comedores y merenderos.

“La reunión con el ministro fue amable, pero nos fuimos con las manos vacías”, sostuvo Belliboni, y completó: “Los funcionarios no se dan cuenta que esto, así, no va más. La situación social se agrava. Tenemos una inflación que destruye los ingresos fijos, los salarios, las jubilaciones y los programas sociales que necesitan en forma urgente una actualización”.

Para el líder del PO, el responsable de la medida de fuerza “es Zabaleta y el Gobierno ajustador”. “Siguen sin darle respuestas a los más vulnerables por eso, si la ministra Batakis tampoco nos da una salida, vamos a votar, ese mismo día, acampar en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno”, amplió.

Frente a la advertencia de los funcionarios porteños de que no permitirán un nuevo acampe en la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente piquetero señaló: “No creo que la Policía de la Ciudad se anime a desalojarnos. No van a hacer nada. Vamos a ser cincuenta, sesenta, setenta mil personas en Plaza de Mayo”.

Según la organización piquetera, las columnas, comenzarán a ingresar a CABA a partir del medio a través de varias columnas que marcharán a Plaza de Mayo desde Liniers, Once, Constitución y Retiro.

En el día de ayer, además de las concentraciones que se realizaron frente a intendencias y gobernaciones, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco porteño para denunciar unos “cuarenta allanamientos realizados por la justicia de manera arbitraria por una causa armada en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri”.

Así lo planteó en una segunda rueda de prensa el diputado nacional Juan Carlos Alderete, líder de la CCC, pero en el parlamento. Estaba acompañado de Belliboni y, entre otros, por Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a movimientos sociales en distintas provincias”, puntualizó Castro, un dirigente social que milita en las filas del Movimiento Evita, es decir en la organización más cercana a Alberto Fernández.

En cada una de las asambleas que se realizan en las comunas, los dirigentes piqueteros insisten en que para salir del asistencialismo la única salida “es el trabajo genuino” y que mientras esto no ocurra “la solución es la apertura de los programas sociales mientras dure la emergencia”.

Una frase similar a la que ayer le dijeron al ministro Zabaleta y que derivó en la marcha que el jueves próximo volverá a trasformar al centro porteño en un caos vehicular.

