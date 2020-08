Los planteles del Torneo Regional Amateur y Las Ligas del Interior volverán a entrenarse

Compartir

Linkedin Print

Este lunes el Consejo Federal ratificará la fecha de regreso en todo el país atendiendo a la evolución de la pandemia y siempre y cuando no haya una determinación nacional que indique lo contrario antes de la fecha determinada.

Los equipos que participan el Torneo Federal Regional Amateur y las Ligas del Interior volverán a los entrenamientos el próximo lunes 7 de septiembre, según lo dispuesto por el Consejo Federal de del Fútbol Argentino.

Tal como adelanta Ascenso del Interior, los planteles de todo el país tendrán la posibilidad de retornar a las prácticas pero siempre y cuando la pandemia lo permita y no haya antes de esta fecha resoluciones a nivel nacional que indiquen lo contrario.

Con esta decisión quedará completo el cronograma para todas las categorías con vuelta para la Liga Profesional este lunes, Primera Nacional el 2 de septiembre (desde el 30 de noviembre los análisis), Primera B, C y Torneo Federal A el 10 de septiembre (a partir del 7 los testeos) y el Fútbol Femenino para los primeros días de este mismo mes. La Primera D, en tanto, dispuso su fecha para el 5 de octubre.

En el caso del Torneo Regional y las Ligas se seguirán los protocolos que establecieron el Gobierno Nacional y la AFA, para lo cual el Consejo Federal enviará a cada Liga las directrices generales del boletín oficial para que se trabaje en coordinación con los entes de salud y los gobiernos de cada provincia en la adaptación a las distintas realidades del país.

Con respecto a la competencia, y según detalla también Ascenso del Interior, en el Torneo Regional una vez que comiencen las prácticas se consultará a las instituciones sobre su participación quedando sujeta la realización de la competencia a las posibilidades de los clubes. De programarse el torneo, una vez obtenida la cantidad y quienes lo jugarán, se armará el formato dependiendo del tiempo calendario con el cual se cuente. La resolución también exime de penas disciplinarias a los clubes que decidan no participar.

Por lo pronto hubo 98 equipos clasificados para la segunda fase del certamen, que iba a seguir transcurriendo en zonas de a cuatro componentes, hasta llegar finalmente y luego de una extensa competición, a los cuatros ascensos previstos al Federal A.

Y respecto de las Ligas del Interior, será cada una de manera autónoma la que resolverá si disputará algún certamen antes de fin de año, pero aquella que no lo haga quedará eximida de la reglamentaria obligatoriedad de realizar al menos un torneo oficial anual, tanto para las divisiones mayores como menores.