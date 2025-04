Los Playoffs de la NBA serán una vez más un escaparate de estrellas internacionales

Habrá mucha atención desde Canadá, no sólo por Shai Gilgeous-Alexander, aunque el campeón anotador de la NBA y favorito a Jugador Más Valioso seguramente ayudará a atraer a los fanáticos del vecino del norte hacia los partidos del Thunder de Oklahoma City.

Otros estarán observando desde Serbia y Grecia, los países respectivos del astro de Denver Nikola Jokic y de la máxima figura de Milwaukee Giannis Antetokounmpo. Alperen Sengun hará que muchos vean los encuentros de Houston en medio de la noche en Turquía también.

Los fanáticos en Camerún sintonizarán los duelos de Pascal Siakam y los Pacers de Indiana. El campeón defensor Boston cuenta, entre otros, con Kristaps Porzingis de Letonia y Al Horford de la República Dominicana.

En la temporada, cinco campeones estadísticos provenían de cinco países diferentes –algo que jamás había ocurrido en la NBA — Gilgeous-Alexander es canadiense; el campeón de rebotes Domantas Sabonis, de Sacramento, es lituano; el líder de bloqueos Victor Wembanyama, de San Antonio es francés; el rey de los robos Dyson Daniels, de Atlanta, es australiano, y el jugador con más asistencias Trae Young de los Hawks, es estadounidense.

Los playoffs tendrán también un fuerte sabor internacional. Gilgeous-Alexander está dentro, mientras que Sabonis y Daniels (junto con Young, obviamente) podrían unirse a él si sus equipos sobreviven al minitorneo de repesca.

«Tenemos un número tremendo de jugadores internacionales en esta liga», dijo el comisionado de la NBA Adam Silver a principios de esta temporada. «Aproximadamente el 30% de nuestros jugadores representan, al menos en el día de apertura, a 43 países diferentes, por lo que hay un sentido mucho más global alrededor de nuestros equipos».

Al final de la temporada, la cifra aumentó a 44 naciones diferentes, al menos en términos de países donde nacieron los jugadores que anotaron en la NBA esta temporada. Por primera vez en la historia de la NBA, jugadores de un país que no sea Estados Unidos se combinaron para conseguir más de 15.000 puntos.

Los jugadores canadienses anotaron 15.588 esta temporada, liderados por Gilgeous-Alexander, el primer campeón anotador de ese país.

Será él o Jokic, lo que significa que éste será el séptimo año consecutivo con un extranjero nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA. Antetokounmpo ganó dos veces, Jokic obtuvo tres de los siguientes cuatro trofeos, mientras que Joel Embiid, nacido en Camerún y figura de los 76ers de Filadelfia, fue galardonado hace dos temporadas.

«Shai está en la categoría de ‘no lo detienes'», afirmó el entrenador de Toronto Darko Rajakovic después de un partido entre los Raptors y Thunder esta temporada.

En otras palabras, es como muchos otros jugadores internacionales ahora. Nadie realmente detiene a Jokic, Antetokounmpo o Doncic tampoco.

Y esta temporada trajo otro primer caso internacional: Doncic terminó en la cima de la lista de camisetas más populares de la NBA.

NBAStore.com vendió más de sus camisetas que de cualquier otro jugado. Claro, eso fue impulsado por el cambio de camiseta de Doncic a mitad de temporada cuando fue canjeado por Dallas a los Lakers de Los Ángeles.

Pero aún así es significativo.

El astro esloveno a es el primer jugador internacional en terminar en la cima de la lista de camisetas más populares, y el primer basquetbolista que no sea Stephen Curry o LeBron James en ocupar ese lugar en más de una década desde que Carmelo Anthony, próximo miembro del Salón de la Fama, lo hizo cuando estaba con Nueva York en 2012-13.

«Somos un país pequeño, tenemos dos millones de personas. Pero realmente, nuestro deporte es increíble», dijo la también eslovena Ajsa Sivka el lunes, cuando fue seleccionada por el Sky de Chicago de la WNBA y se le preguntó sobre Doncic y otros atletas eslovenos destacados. «No importa qué deporte, tenemos al menos a alguien que es genial en él. Estoy realmente orgullosa de ser eslovena».

Todo esto ocurre en un momento en que la NBA toma más en serio que quizás nunca la expansión de su presencia internacional. El mes pasado, la FIBA — el organismo rector internacional del deporte — y la NBA anunciaron un plan para asociarse en una nueva liga europea de baloncesto que ha estado tomando forma durante muchos años.

El objetivo inicial es una liga de 16 equipos y potencialmente podría involucrar a muchos de los nombres de franquicias más grandes de Europa, como Real Madrid, Paris Saint-Germain y Manchester City.

Fue una temporada donde cuatro jugadores superaron los 2.000 puntos en la NBA y tres de ellos fueron extranjeros: Gilgeous-Alexander, Jokic y Antetokounmpo. A nivel mundial, el tiempo dedicado a ver NBA League Pass aumentó un 6% con respecto a la temporada pasada.

Más personas vieron juegos de la NBA en Francia esta temporada que nunca antes, pese a que Wembanyama se perdió los últimos dos meses. Las vistas relacionadas con la NBA en las redes sociales en Canadá establecieron récords esta temporada, y las métricas de la liga muestran que más fanáticos que nunca estaban viendo en la región de Asia-Pacífico, que es ya un semillero de baloncesto.

El secretario general de FIBA, Andreas Zagklis, dijo que los números — que claramente están siendo impulsados por el continuo crecimiento internacional — sugieren que este deporte es muy fuerte en este momento.

«Mirando alrededor del mundo, y por supuesto aquí en América del Norte, la NBA es más popular y más exitosa comercialmente que nunca», aseveró Zagklis.