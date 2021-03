Los polémicos audios de Salazar y Redrado que prueban el acuerdo de reconciliación

Compartir

En Intrusos pasaron la grabación casera que Luciana hizo con el economista y la intención de volver a mostrarse juntos ante los medios.

Se dice que cada relación es un mundo, y para muestra basta el caso de Luciana Salazar (40) y Martín Redrado (59), quienes este verano se encontraron en Miami ¿para reconciliarse? después de casi una década de idas y vueltas. El caso es que el economista en los últimos días fue fotografiado con Lulu Sanguinetti, ninguneó a Luli y una vez más explotó el escándalo.

Intrusos puso un audio donde se los escucha a ambos hablar de cómo harían para confirmar su nueva reconciliación. Si bien en la mayor parte se la escucha a Luciana, Martín asiente la propuesta de ella de blanquear “paso a paso” el reencuentro, y de buscar a algún medio que descubra el renacer del amor.“Quiero que le digamos a Ana (Rosenfeld, su abogada) al acuerdo que llegamos, para que esté al tanto”, dice Luciana en una parte de la conversación.

En ese punto, Redrado coincidió: “¿Por ahí para que nos ayude a redactar…?”. Y Luciana afirmó: “Sí, entre nosotros sabemos que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos, como para que se sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros. Como para que no salgas a comer con alguien porque yo te reviento. Yo no salí… sino me estás jodiendo a mí. Ahora, después lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa, veamos cómo podemos hacer algo sin que nos vea alguien. Vos conocés más Miami”, dice, mientras él asiente.

La aparición del audio surge luego de que la modelo, en declaraciones a Agarrate Catalina, el ciclo Catalina Dlugi por La Once Diez, mostró todo su malestar con el economista. “Martín me quiere dejar como la loca y no lo voy a permitir. Lo único que me duele es por Matilda, mi hija. No quiero estar en el lugar de tercera en discordia porque no lo soy. Él me pidió que nos reconciliemos en la intimidad y no exponerlo”, había dicho.

