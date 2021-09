Los precios de la carne, el pollo y el cerdo volvieron a tener aumentos

Compartir

Linkedin Print

Desde una conocida carnicería de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO manifestaron que los precios de la carne, el cerdo y el pollo aumentaron alrededor de un 10%, aunque aclararon que la suba debía ser más, pero para evitar que cayera el consumo, solo aplicaron una parte del incremento.

“Hubo un aumento del 10% en la carne, el cerdo y el pollo, por kilo subió más o menos 10 pesos, en realidad eso fue lo que le aumentamos porque tenía que ser un 20% pero como está la economía no vendemos nada, es mejor aumentar un poquito dentro de todo para poder seguir trabajando”, dijo un empleado del lugar.

“Nosotros por suerte mantenemos los clientes, solemos aplicar aumentos de 5 pesos por kilo a cada cosa para no aumentar tanto y por lo menos la costilla subió un poquito, 20 pesos por kilo, al igual que el pollo 20 pesos por caja”, explicó.

Aseguró en ese sentido, que “en realidad los precios tenían que bajar pero no se consigue hacienda, no hay demanda con la sequía que hay, no se consigue animales, por lo menos costillas nosotros estamos pidiendo costilla, pedimos 15 planchas y nos mandan menos, pedimos 20 y nos mandan 10, todo reducen”, lamentó.

“Por suerte no es que el consumo mermó tanto, la carne es lo que más consumimos los formoseños, siempre se vende bien, recién a fin de mes hay menos movimiento de clientes, el 20 de cada mes más o menos calma la venta pero se vende otra cosa; pollo, puchero y demás, el puchero es el más demandado, todo el mundo lleva porque es más barato, no queda otra que seguir. Antes la gente llevaba dos kilos de corte y ahora lleva pero menos, la gente quiere comprar pero no alcanza, suelen llevar todo pero un poquito de cada uno”, finalizó sobre el movimiento comercial.

Compartir

Linkedin Print