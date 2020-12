Los precios mayoristas subieron 4,2% en noviembre y el costo de la construcción avanzó 12,4%

Compartir

El índice de precios mayoristas aumentó durante noviembre 4,2%, mientras que el costo de la construcción registró un incremento de 12,4%, informó el Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec).

De esta forma, cuando falta sumar la variación de diciembre, los precios mayoristas acumularon una suba del 29,7% y el costo de la construcción un aumento del 37,9% entre enero y noviembre.

La semana pasada, el Indec informó que los precios minoristas subieron 3,2% durante el décimo primer mes del año, por debajo del 3,8% de octubre.

En lo que respecta a la suba de 4,2% registrada en los precios mayoristas, los productos nacionales se incrementaron 4,1% en noviembre, mientras que los importados avanzaron 5,2% respecto a octubre.

Por rubros, los agropecuarios aumentaron 5%; el petróleo crudo y el gas, 2,4%; y los minerales no metálicos, vinculados a la construcción, 4,7%.

En tanto, entre los manufacturados, se destacó la suba del 13,% en muebles; del 4,1% en vehículos; 4,3% en equipos de medicina; 4,5% en metálicos básicos; 7% en derivados del caucho y el plástico; 3,35% en alimentos y bebidas; y 6,8% en productos textiles.

En el informe sobre la construcción, el Indec detalló que el nivel general de 12,4% registrado en noviembre se dio como consecuencia de un alza de 7,5% en “Materiales”, de 17,9% en el capítulo “Mano de obra” y de 10 % en “Gastos generales”.

Los precios de los insumos relacionados a la construcción, así como el abastecimiento de los mismos, fueron eje de una importante disputa en noviembre, ante los problemas para acceder a los mismos y por las importantes subas registradas en los precios.

Frente a esta situación, el presidente Alberto Fernández -a mediados del mes pasado- apuntó contra los que “especulan” con los materiales de construcción, y definió como “nefasta” la decisión de acaparar los bienes para tratar de obtener mejores precios.

“Voy a caerles con todo el peso de la ley de abastecimiento donde veamos que alguien está acaparando recursos para la construcción y está frenando la salida solo para buscar un mejor resultado”, dijo en el acto del Día de la Construcción en la planta de la empresa Loma Negra, en Olavarría.

Fernández definió a la construcción como “el motor que va a encender la economía, y que va a dar trabajo”. También destacó que está previsto en el Presupuesto 2021 que “la inversión en obra pública se multiplica por dos” en ese sector.

En este marco, la Secretaria de Comercio Interior anunció que los comercios que venden materiales para la construcción y los que ofrecen electrodomésticos, tanto en locales como a través de venta online, deben informar los precios de sus productos a diario, a través de la Resolución 678/2020.

En lo que respecta al informe del Indec, la dependencia oficial precisó hoy que en noviembre los precios de los materiales subieron el 7,5% y acumularon un alza del 58,5% en los primeros once meses del año, tras el parate casi total registrado en el sector en los meses de abril, mayo y junio, por las medidas relacionadas con el coronavirus.

También aumentaron 10% los denominados “gastos generales” que son los servicios, que se utilizan en una obra y de esta manera subieron 35,2% en lo que va del año.

Por último, le capitulo mano de obra -que refleja la evolución del salario en el sector de la construcción- subió 17,9%, con lo que acumula un incremento de 30,7% cuando resta un mes para finalizar el año, contra una inflación que rondará el 36%.

Por todo esto, el costo de la construcción en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, a nivel general, aumentó 12,4% en noviembre y suma un avance de 41,9% en los once primeros meses de 2020.

