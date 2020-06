Los precios subieron en mayo 1,5% y alimentos quedaron abajo del promedio, según el Indec

Compartir

Linkedin Print

El índice de precios al consumidor (IPC) subió 1,5% en mayo, impulsado por las prendas de vestir y equipamiento y mantenimiento del hogar, mientras que el rubro alimentos y bebidas marcó un incremento inferior al promedio general por primera vez en el año, informó el Instituto nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este alza, la inflación minoristas en los primeros cinco meses del año ascendió 11,1% y en los últimos 12 meses marcó un acumulado de 43,4%.

El rubro Alimentos y bebidas subió 0,7% en mayo y de esta forma -por primera vez en lo que va del año- se ubicó por debajo del nivel general.

La baja en Carnes y derivados, Frutas, y Bebidas no alcohólicas en algunas regiones incidieron en el resultado al compensar las subas que se observaron en Verduras, tubérculos y legumbres, y Leche, productos lácteos y huevos.

No obstante, esta división tuvo un comportamiento heterogéneo entre las distintas regiones. En efecto, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires el rubro Alimentos registró una suba de solo 0,3%, en las provincias de la Patagonia la suba fue de 1,5%.

De esta forma, en los primeros cinco meses del año, la inflación a nivel general aumentó 11,1%, mientras que el rubro Alimentos y bebidas acumuló una suba de 16%.

Por su parte, la división Prendas de vestir y calzado -con un alza promedio del 7,5%- fue la que mostró mayor aumento.

En mayo, en la medida en que fue abriendo el comercio tanto online como presencial en algunas provincias con la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus, se observaron aumentos en prendas de estación.

La suba de este último rubro también explicó, en parte, el alza que se observó en la categoría Estacionales, que cerró el mes con un avance de 4,7%.

Por su parte, la división Equipamiento y mantenimiento del hogar registró en mayo una suba de 2,8%, en la que incidió la implementación del segundo tramo de aumento salarial para trabajadores de casas particulares, a lo que se sumó un incremento en precios de bienes no durables para el hogar.

El Indec precisó además, que la categoría Regulados -que comprende a servicios públicos y determinadas actividades- mostró al cierre de mayo una baja de 0,1% respecto al mes anterior.

Esto se produjo debido a que las tarifas siguen congeladas y a que la división Educación mostró una retracción del 0,4%, producto de la reducción de las cuotas de distintos niveles de enseñanza a causa del esquema de enseñanza en remoto.

De todas formas, las variaciones en esta última división fueron dispares regionalmente. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires bajó 2% y 0,4% en las provincias del Noroeste, en Cuyo y la región pampeana se anotaron subas de 1,8% y 1,6%, respectivamente.

Por regiones, donde más subieron los precios fue en las provincias del Noroeste, con un incremento de 1,7%, seguido por la Patagonia, la región Pampeana y el Noreste, con un avance de 1,6% en los tres casos.

Por debajo del promedio general se ubicó la región Cuyo, con una suba de 1,3% en mayo, mientras que el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires registró la misma suba que la medida general, de 1,5%.

Por productos, las subas más importantes se registraron en los precios de los huevos (+8,7%), pañales descartables (+6,2%) y en la manzana deliciosa (+3,2%).

Por el lado de las bajas se destacaron el limón (-23,2%), cebolla (-16,6%) y tomate (-16,5%).