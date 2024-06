Los preparativos para el regreso de Jin, el primer BTS en salir del servicio militar en Corea del Sur

Jin, integrante de BTS, se convertirá este 12 de junio en el primer miembro de la famosa boyband surcoreana en completar el servicio militar obligatorio. Su primera actividad oficial como artista será una maratónica fiesta de abrazos para mil fanáticos afortunados.

El regreso del vocalista de 31 años le pone fin a 18 meses de espera para sus ARMY (apelativo de los fans de BTS), quienes además celebran este mes el decimoprimer aniversario del grupo de k-pop. La alegre coincidencia suma emotividad al retorno del cantante, que trabajó como asistente instructor en el centro de entrenamiento militar durante su periodo en el ejército.

Actualmente, los otros seis integrantes del septeto también están alejados de los escenarios mientras completan este requisito de ley, ya sea como soldados o como trabajadores civiles.

El ambiente festivo se ha hecho sentir en las calles de Corea, donde clubes de fans locales e internacionales decoraron espacios de la vía pública con avisos publicitarios en homenaje al ídolo juvenil. Buses temáticos, instalaciones artísticas y más proyectos han sido cuidadosamente organizados por el retorno de Jin.

¿A qué hora saldrá Jin

del servicio militar?

Tal como ocurrió con su ingreso al cuartel ubicado en la región de Yeoncheon, el pasado 13 de diciembre de 2022, la prensa coreana ha agendado transmisiones en directo vía YouTube desde el centro militar para registrar su salida en imágenes.

Según medios, el artista y otros soldados que también terminan su servicio estarían dejando la locación entre las 7 a.m. y las 9 a.m. del 12 de junio en hora local.

Vía un comunicado por redes sociales, el sello discográfico de BTS anunció que no habrá un evento abierto al público este miércoles por cuestiones de seguridad. Su primera actividad oficial de reencuentro con sus seguidores será el jueves 13.

“Para prevenir problemas relacionados a aglomeramientos, se les pide a los fans que eviten visitar el centro militar. Por favor, transmitan sus saludos y buenos deseos en sus corazones”, se solicita en la publicación de BIG HIT Music.

Medios coreanos también reportaron que los integrantes de BTS habrían solicitado un permiso especial a sus respectivas unidades para saludar a Jin y celebrar la fecha especial en privado.

Un evento de abrazos

Un día después de su baja del ejército y en el marco del FESTA 2024, Jin solicitó un evento inédito de Meet & Greet donde repartirá abrazos a 1.000 personas escogidas por un sorteo previo. La actividad tendrá lugar en el Jamsil Arena de la capital coreana.

Luego de ello, el artista brindará un show especial de una hora de duración que además será transmitido en vivo por la plataforma online Weverse. Dicho livestream es exclusivo para los usuarios con membresía vigente en el fanclub de BTS y comenzará a las 8 p.m del 13 de junio en hora de Seúl.

La visita en Argentina

La última vez que Jin se presentó en un escenario fue el 28 de octubre de 2022, en el estadio de River Plate, Argentina. El integrante de BTS tomó el micrófono como invitado especial de Coldplay, en la tercera noche de los conciertos “Music Of The Spheres” en territorio bonaerense.

Frente a miles de espectadores, Kim Seokjin y Chris Martin interpretaron el tema “The Astronaut”, una canción que la banda británica compuso en colaboración con el surcoreano. En esa noche llena de emotividad, el joven vocalista le dijo hasta luego a los reflectores con un cálido abrazo de Chris, su artista favorito.