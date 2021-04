Los Pumas 7′s sumaron tres victorias en el Seven de Dubai y enfrentarán a Chile

Compartir

Linkedin Print

El combinado argentino forma parte del grupo rojo junto con Canadá, Japón y Uganda

Los Pumas 7′s participan del Seven de Dubai, de cara a lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El plantel argentino integra el grupo rojo junto a Canadá, Japón y Uganda, mientras que en el grupo azul estarán España, Chile, Francia y Kenia.

El debut para el seleccionado albiceleste fue con sonrisa en la madrugada del viernes desde las 3.58 de Argentina ante Uganda. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora consiguió un triunfo por 38 a 14. Luego, el segundo encuentro fue con una nueva victoria ante Japón por 31 a 14, mientras que el último encuentro de la jornada lo cerraron ganándole 24 a 14 a Canadá. Ahora irán el sábado ante Chile por los cuartos de final del certamen.

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora, campeones en los últimos dos torneos que se disputaron en Madrid, también estará presente en el segundo torneo en Dubai, que se disputará entre el 8 y 9 de abril.

Si bien le ganaron con comodidad a Uganda, luego tuvieron que esforzarse un poco más para vencer a Japón por 31-14 en la primera jornada del Emirates Invitational 7′s de Dubai. La primera jornada comenzó con un amplio triunfo ante Uganda, uno de los rivales más débiles de los que debe enfrentar el equipo que dirige Santiago Gómez Cora. La victoria 38-14 tuvo los tries de Matías Osadczuk, Franco Sábato, Fernando Luna, Rodrigo Etchart, Lautaro Bazán Vélez y Santiago Alvarez.

Luego vino el encuentro ante Japón con otra victoria, en este caso por 31-14. Llegaron al ingoal nipón Marcos Moneta (x2), Matías Osadczuk e Ignacio Mendy.

En el tercer y definitorio partido de la tarde de Dubai, Argentina se impuso a un duro equipo de Canadá por 26-14 que le planteó un partido golpe por golpe. Los tries argentinos llegaron por intermedio de Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta, Igncio Mendy y Matías Osadczuk.

El torneo continuará mañana sábado y Los Pumas 7´s continuará su camino hacia el título del torneo contra Chile que en el día de hoy perdió ante Kenia 39-7, España 19-12 y Francia 38-5.

Compartir

Linkedin Print