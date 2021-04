Los Pumas 7 volvieron a ganar en Dubai y suman cinco títulos para competir en Tokio 2020

Compartir

El equipo que dirige Santiago Gómez Cora continúa su puesta a punto para competir en Tokio 2020 y superó en la final a Canadá

Los Pumas 7 festejaron un nuevo título en su camino preparatorio al gran objetivo del 2021. Camino a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el equipo que dirige Santiago Gómez Cora participó de una nueva edición del Emirates Invitational en Dubai y se consagró campeón luego de vencer en la final a Canadá por 26-19.

En su camino hacia la final, la selección argentina de rugby seven comenzó el primer día de actividad con una contundente victoria ante Chile por 41-0 y luego siguió con otro triunfo, esta vez ante Japón (28-10). En el segundo turno de este jueves fue cuando los argentinos perdieron su único partido del torneo y de lo que va del año: cayeron 21-19 ante Francia a pesar de los tries de Santiago Álvarez Fourcade, Lautaro Bazán Vélez y Matías Osadczuk.

Con esta caída, Los Pumas 7 quedaron en la segunda posición del Grupo Rojo y tuvieron que jugar ante el combinado español en los cuartos de final del Emirates Invitational que se llevó a cabo en Dubai. Gracias a los tries de Santiago Mare, Lautaro Bazan Vélez y de Lucio Cinti, en dos oportunidades, Argentina venció 24-12 a los ibéricos para avanzar en las semifinales.

En dicha instancia, el rival fue Chile, y como ocurrió en el día 1, el equipo de Gómez Cora volvió a mostrar su superioridad para quedarse con el pase a la definición del certamen gracias a un partido que rozó la perfección. Fue 40-7 ante los trasandinos con los puntos que sumaron Ignacio Mendy, Rodrigo Isgro, Lautaro Bazán Vélez en dos oportunidades, Lucio Cinti y Franco Sábato, uno de los baluartes del combinado albiceleste.

Ya en la final, el encuentro fue más parejo y fue gracias a la gran actuación de Marcos Moneta, autor de tres de los cuatro tries del equipo, que el seleccionado nacional se quedó con el triunfo y festejó su quinto título en la puesta a punto para competir en su segunda participación olímpica tras su estreno hace cinco años en Río 2016.

“Estuvimos buscando competencia de menor a mayor para tener cada vez más exigencia en frente y venimos cumpliendo con los objetivos del juego. Nos vamos muy conformes. Recién tuvimos la primera derrota del año, que también estuvo bueno para ver cómo nos reponíamos. De acá a los Juegos tenemos gran optimismo, sabemos que falta mucho pero el recorrido lo estamos transitando de gran forma”, fueron las palabras del entrenador de los Pumas 7 tras el triunfo ante Canadá.

Gracias a este nuevo título, la Selección lleva cinco campeonatos ganados de manera consecutiva si contamos la consagración en el Sudamericano de rugby seven que se disputó en diciembre del año pasado en Valparaíso, Chile. Allí, superaron a Brasil en la final. Ya en este 2021, los Pumas 7 ganaron los dos torneos que se realizaron en Madrid: en el primero superaron a Kenia en la definición y en la segunda edición del evento, volvieron a ganarle al conjunto africano.

Hace una semana, Los Pumas 7 se coronaron en el primer certamen del Seven de Dubai tras imponerse a Francia por 19 a 7 en la final. El desarrollo del torneo incluyó victorias ante Uganda, Japón y Canadá en la primera jornada y, en el día de definiciones, los argentinos superaron a Chile en cuartos de final, a Japón en semifinales y los franceses en el partido decisivo del certamen.

