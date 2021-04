Los Pumas 7’s, campeones en el Seven de Dubai

Compartir

Los Pumas 7’s se coronaron en el primer fin de semana del Seven de Dubai, luego de imponerse ante Francia por 19 a 7 en la final.

La primera jornada comenzó con un amplio triunfo ante Uganda, uno de los rivales más débiles de los que debe enfrentar el equipo que dirige Santiago Gómez Cora. La victoria 38-14 tuvo los tries de Matías Osadczuk, Franco Sábato, Fernando Luna, Rodrigo Etchart, Lautaro Bazán Vélez y Santiago Alvarez.

Luego vino el encuentro ante Japón con otra victoria, en este caso por 31.14. Llegaron al ingoal nipón Marcos Moneta (x2), Matías Osadczuk e Ignacio Mendy.

En el tercer y definitorio partido de la tarde de Dubai, Argentina se impuso a un duro equipo de Canadá por 26-14 que le planteó un partido golpe por golpe. Los tries argentinos llegaron por intermedio de Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta, Igncio Mendy.

El torneo continuó el sábado y Los Pumas 7´s siguieron por el camino de la victoria contra Chile en el partido por los cuartos de final del torneo. Después de arrancar perdiendo con un try en contra, los argentinos se recuperaron y a través de tres tries anotados por Franco Sábato, Marcos Moneta y Lautaro Bazán Vélez, consiguieron dar vuelta la historia y clasificarse para la semifinal ganar 19 a 7.

Posteriormente, ante Japón en semifinales se vio lo mejor hasta el momento del equipo argentino. Presionando bien tanto en defensa como en ataque. Así consiguió la victoria 24 a 5 y sin tries en contra. Las conquistas del partido vinieron de la mano de Santiago Mare, Marcos Moneta e Ignacio Mendy en la primera etapa, mientras que Fernando Luna agrandó la diferencia en el final.

En la final ante Francia, fue otra vez Marcos Moneta el que hizo la diferencia, sobre todo en el primer tiempo cuando llegó al ingoal en dos ocasiones. Los galos pudieron descontar para irse 14 a 7 abajo en el marcador al entretiempo. Durante el complemento, el juego se igualó y los únicos puntos que se sumaron fueron los producidos por el try de Lucio Cinti que decretó la victoria para Los Pumas 7’s por 19 a 7 y, en consecuencia, un nuevo campeonato para los dirigidos por Santiago Gómez Cora.

