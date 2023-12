Los Pumas 7’s golearon a Australia y obtuvieron el Oro en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7´s golearon de forma contundente a Australia por 45 a 12 y alzaron el trofeo del Seven de Ciudad del Cabo. Para llegar al partido crucial, en las semis obtuvieron una trabajosa victoria ante Irlanda por 26-19. Antes, le ganaron por 33-0 a Canadá, y en el primer día de acción, por la fase de grupos, habían derrotado por 31-12 a España y por 21-7 a Francia, en tanto que cayeron por 19-12 con Fiji. Seguí todo el torneo en Star+.

Como particularidad, en este mismo fin de semana, algunos de los referentes del equipo establecieron marcas históricas en el Circuito Mundial: Gastón Revol alcanzó las 100 etapas disputadas y Luciano González Rizzoni las 50. A su vez, el último gran registro que se consiguió es obra de Germán Schulz, quien llegó al centenar de tries apoyados y se convirtió en el sexto hombre del seleccionado nacional en lograrlo. Los otros son Santiago Gómez Cora, Franco Sábato, Luciano González Rizzoni, Marcos Moneta y Matías Osadczuk.

LOS PUMAS 7’S 45-

12 AUSTRALIA (domingo)

Los Pumas 7’s se consagraron campeones en Ciudad del Cabo tras vencer 45-12 a Australia, en un duelo que dominaron de principio a fin, siendo implacables en la defensa y contundentes en los ataques. En un primer tiempo, que arrancó disputado hasta que una amarilla a Molouf en 5’, dejó a los australianos en inferioridad numérica. No obstante, el plantel oceánico no se achicó y fue en búsqueda de tries. Una gran defensa de Moneta impidió un avance crucial y le devolvió la posesión a Los Pumas 7’s. Con una gran corrida, Germán Schulz abrió el marcador y, a partir de ahí, el dominio argentino fue total. El seleccionado albiceleste aprovechó los errores del rival a lo que se sumó la potencia y rapidez de sus jugadores, que le permitió estirar la ventaja con tries de Tobías Mare, Marcos Moneta y Matías Osadczuk, y así cerrar el primer tiempo con un parcial de 28-0. El inicio del complemento encontró a los dirigidos por Santiago Gómez Cora dispuestos a no arriesgar y en la contención de los avances del rival encontrar espacios para contragolpear, como sucedió en los tries de Álvarez, Osadczuk y Elizalde. Por su parte, los aussies lograron hilvanar acciones de peligro que culminaron en conquistas de Lawson y Roache, aunque no les alcanzó para revertir la historia.

Formación de Los Pumas 7’s: 3. Germán Schulz, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 11. Luciano González Rizzoni, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 9. Matías Osadczuk, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 8. Gastón Revol, 22. Tomás Elizalde, 10. Tobías Wade, 5. Agustín Fraga, 4. Matteo Graziano.

LOS PUMAS 7’S 26-

19 IRLANDA (domingo)

En un encuentro muy disputado, Los Pumas 7’s lograron imponer su juego con una sólida defensa, buen posicionamiento en cancha y constantes asociaciones para generar espacios en el fondo irlandés. De esta forma, en el primer tiempo, apoyaron Marcos Moneta y Santiago Mare por duplicado. En el complemento, de entrada los hombres de Gómez Cora intensificaron su postura y continuaron sometiendo a su rival, para desestabilizarlo cada vez más. Así, Santiago Álvarez Fourcade amplió la ventaja. No obstante, ya en los minutos finales, el seleccionado del Trébol llegó dos veces más al ingoal, aunque en ningún momento estuvo cerca de revertir la historia.

Formación de Los Pumas 7’s: 3. Germán Schulz, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 11. Luciano González Rizzoni, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 9. Matías Osadczuk, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 8. Gastón Revol, 22. Tomás Elizalde, 10. Tobías Wade, 5. Agustín Fraga, 4. Matteo Graziano.

LOS PUMAS 7’S 33-

0 CANADÁ (domingo)

El combinado nacional doblegó de principio a fin a su par norteamericano, el cual en el primer tiempo debió resignarse a jugar únicamente en su propio campo, producto de la presión y el sometimiento que propuso el equipo de Gómez Cora. En el complemento, pese a que a ambos seleccionados se los notó un poco más desprolijos, Los Pumas 7’s no sacaron el pie del acelerador, explotaron al máximo todos sus atributos y aprovecharon los espacios que dejaba su rival para continuar apoyando. Con esta gran muestra de carácter, Luciano González Rizzoni, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Germán Schulz y Agustín Fraga anotaron un try cada uno.

Formación de Los Pumas 7’s: 3. Germán Schulz, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 11. Luciano González Rizzoni, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 9. Matías Osadczuk, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 8. Gastón Revol, 22. Tomás Elizalde, 10. Tobías Wade, 5. Agustín Fraga, 4. Matteo Graziano.