Los Pumas 7’s golearon a Estados Unidos y se clasificaron a cuartos de final en Hong Kong

En Hong Kong, quinto destino de la temporada 2024/25, del Circuito Mundial, Los Pumas 7’s lograron la clasificación a los cuartos de final tras golear en sus dos primeros juegos. Su debut fue contra el Trébol, en lo que fue triunfo por 35-7. En el siguiente compromiso se midieron frente a Estados Unidos, en una de sus actuaciones más determinantes que les permitió lograr la victoria más abultada ante este rival con su éxito por 52-5. No obstante, Argentina cerrará la fase de grupos el sábado 29 de marzo ante Fiji, desde las 1:11 AM (horario Argentina).

El conjunto albiceleste dominó desde el vestuario un cotejo que no le presentó dificultades. Con gran precisión y astucia, los comandados por Santiago Gómez Cora construyeron una sólida victoria ante un plantel de Estados Unidos que poco pudo hacer para generar acciones ofensivas y defensivas contundentes con el objetivo de frenar a una Argentina imparable en su ambición y calidad. En una primera mitad inmejorable marcaron Marcos Moneta (x2), Santiago Mare, Matías Osadczuk, mientras que, en el complemento aumentaron la ventaja Santiago Álvarez, Agustín Fraga (x2) y Germán Schulz. En tanto, los estadounidenses, en una jugada aislada durante la primera parte del enfrentamiento, solo pudieron apoyar una conquista en manos de David Still.

La formación de Los Pumas 7’s: 1- Matteo Grazziano, 6- Santiago Álvarez, 9- Matías Osadczuk, 14- Joaquín Pellandini, 10- Santiago Mare (C), 11- Luciano González y 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 3- Germán Schulz, 5- Agustín Fraga, 8- Alejo Lavayén, 7- Tobías Wade y 23- Santino Zángara

LOS PUMAS 7’s 35-7

IRLANDA (Viernes)

De principio a fin. Así fue el triunfo de Los Pumas 7´s en el debut en el Seven de Hong Kong. Ya desde el comienzo, los de Santiago Gómez Cora marcaron el camino para irse al descanso 21-0 gracias a los tries de Marcos Moneta, Santiago Mare y Tobías Wade. Ya en el complemento, y si bien bajó la intensidad, Argentina siguió haciendo diferencias. Estiraron Santiago Álvarez y Joaquín Pellandini. Sobra la hora, Irlanda descontó.

Suplentes: 5- Agustín Fraga,3- Germán Schulz 7- Tobías Wade 8- Alejo Lavayén y 22- Tomás Elizalde.